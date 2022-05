Lxs desobedientes: ciencia ficción con memoria de las rebeliones

La película producida por Punto Cine que imagina una rebelión cordobesa y combina material de archivo con filmaciones actuales, está protagonizada por un destacado grupo de actrices y actores del teatro y del cine cordobés como Alicia Vissani, Santiago Zapata, Elisa Gagliano, Eva Bianco y Daniela Trakál.

Enteramente filmada en blanco y negro, dialoga cuidadosamente con las imágenes de archivo, que no son otra cosa que la memoria de las luchas obrero-estudiantiles de la ciudad que en pocos días celebrará un nuevo aniversario del Cordobazo.

La desobediencia es el más sabio de los deberes

“Cuando iniciaba el proceso de pensar en Lxs desobedientes, me crucé con esta frase de Didi-Huberman en el catálogo de una exposición donde aparecían panfletos de diversas rebeliones en la historia reciente”, cuenta Nadir a La Nueva Mañana, y aclara “no sé si el cine tiene que cumplir un ‘deber’, pero sí creo que es un territorio para dar discusiones, para poner sobre la mesa un modo de ver y habitar el mundo. Entonces ahí sí Lxs de-

sobedientes aparece, en primera instancia, como una necesidad personal, pero también colectiva, porque está construida a partir de muchas discusiones con el equipo de la película”.

Dentro de una ciencia ficción posible y un futuro que es resultado y espejo de la actualidad política del país, el equipo filmó sin un guión clásico y, durante casi dos años. “Íbamos reescribiendo a medida que grabábamos y montábamos, mirábamos y discutíamos. La película terminó siendo un proceso bastante abierto y colectivo durante mucho tiempo, que surge desde la idea de rescatar la fuerza revolucionaria de esas luchas de los años 60 y 70. Quisimos ponerla en diálogo con esta actualidad, donde el avance de la derecha y de las políticas neoliberales son cada vez más devastadores”.

Nadir destaca que era la intención que las protagonistas de esta ciencia ficción distópica sean mujeres y recuerda: “Cuando me mudé a Córdoba viví un par de años en San Vicente. Entonces mi modo de moverme por la ciudad eran los troles. Y siempre me despertaron una especie de fascinación, con esa estética retrofuturista de esos troles más viejos que creo que eran rusos. A lo que se sumó mis ganas de trabajar con ese grupo de actrices, pero además porque la película está pensada desde la actualidad, ¿y qué fuerza más revolucionaria que el movimiento de mujeres y las disidencias? Además creo que hay una invisibilización histórica de las mujeres en los procesos de lucha revolucionarios que hay que poner en discusión. Si ves la mayoría de las imágenes del Cordobazo, es difícil encontrar mujeres. También en 2017, cuando empezamos a pensar la película, fue el conflicto de la UTA que tuvo a las trolebuseras al frente de la lucha. Fue muy potente y muy conmovedor, de una fuerza arrolladora. Entonces ahí no hubo dudas. También era interesante porque los troles no existían en la época del Cordobazo, llegaron a la Ciudad a fines de los 80, entonces eso también generaba una distancia que posibilitaba un juego de ficción más claro y más libre, por lo menos para mí como realizador”.

Vos decís que es una película que propone una alternativa a esta realidad, ¿es la propuesta para una utopía o una esperanza?

- Hablo de proponer una alternativa frente a lo que siento que se fue construyendo como discurso dominante en Córdoba. En una provincia en donde el 70% vota a Macri, ¿dónde quedan los ecos de esa generación que buscaba cambiar las cosas, que luchaba activamente por un mundo mejor? Hubo una dictadura feroz en el medio que destrozó todo el tejido social, eso está claro. Y hay excepciones, siempre. Pero creo que el cine nos da la posibilidad de pensar otras alternativas, de acercarnos reflexivamente a otros lugares a partir de la ficción. La película habla de despertarse y avivar esa brasa dormida, volver a reavivar el fuego de la lucha contra las injusticias, de un modo colectivo.

Estreno nacional

El estreno nacional se realizó en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, anoche jueves y habrá funciones el viernes 27 (a las 18 y 23), el sábado 28 (15.30 y 20.30); el domingo 29 (18 y 23), lunes 30 (a las 20.30), martes 31 (18); miércoles 1º de junio (20.30).

Además se estrenó mundialmente en el Festival IndieLisboa, de Portugal, con presencia de Medina y Córdoba. Y el equipo de Punto Cine se encuentra trabajando con Materia Gris, que es una distribuidora de cine nacional, planificando el estreno en salas del resto de la provincia y el país. “La idea es ir haciendo funciones escalonadas y poder acompañarlas con nuestra presencia, para poder generar un diálogo con el público”, explica Nadir Medina y cierra diciendo: “También estaremos en el Festival de Cine de Santiago del Estero el próximo mes, como película de cierre. Luego seguirá el camino de las plataformas e Internet, que veremos a adónde nos lleva”.

Ficha técnica

Título original: Lxs desobedientes

(The disobedient).

Productora: Punto Cine.

Producción Ejecutiva:

Natalí Córdoba, Nadir Medina.

Guión y Dirección: Nadir Medina.

Elenco principal:

Alicia Vissani, Elisa Gagliano, Eva Bianco, Santiago Zapata y Daniela Trakál.

Dirección de Fotografía: Nadir Medina.

Dirección de Arte y Vestuario:

Florencia Wehbe.

Maquillaje y peinado: Melina Araya.

Montaje: Lucía Torres Minoldo.

Dirección de Sonido: Juan Manuel Yeri Racig. Música: Esteban Favaro.

Duración: 62 minutos.

Formato: 4:3. Blanco y Negro.

Formato de proyección:

DCP. Argentina, 2022. AM13.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]