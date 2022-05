Farré: "Este triunfo nos sirve para seguir acrecentando el buen clima"

El técnico de Belgrano se mostró feliz por la victoria en Copa Argentina ante Platense en La Rioja y consideró que para él "no tiene suplentes" en su plantel.

Belgrano logró avanzar en la Copa Argentina presentando un equipo alternativo ante más de 20 mil hinchas piratas en La Rioja. Empató frente a Platense 1-1 y venció por penales 4-1. En la próxima instancia se medirá ante Estudiantes de La Plata.

Al término del partido, el técnico del "PIrata", Guillermo Farré, consideró: "El grupo tuvo un premio al esfuerzo y este triunfo nos sirve para seguir acrecentando el buen clima, la dinámica que hay dentro del grupo para seguir siendo competitivos. Hoy muchos jugadores estuvieron a la altura".

Además, el DT destacó que para él "no hay suplentes" en su plantel y sostuvo: "Todos los jugadores que hubo hoy en el campo fueron titulares a lo largo del torneo. Son los que menos minutos vienen trayendo pero eso no quiere decir que son suplentes. Quiero tener a todos en buena forma y se generó un clima adverso en lo que son redes sociales, la opinología no sirve".