Femicidio de Basaldúa: movimientos feministas coparon los Tribunales

El Movimiento Feminista Plurinacional copó este lunes los tribunales de Cruz de Eje; militantes, partidos de la izquierda, niños y niñas se hicieron presentes para exigir justicia.

Cecilia Basaldúa apareció sin vida el 25 de abril del 2020, en Capilla del Monte. La elevación a juicio de la causa, solicitada por la fiscal Paula Kelm, fue calificadapor las agrupaciones como "precipitada e inconclusa": la única prueba contra Bustos es la autoincriminación.

Ante este panorama, el Equipo de trabajo Justicia por Cecilia Gisela Basaldúa, Asamblea Ni una Menos, Feministas del Abya Yala, Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, concentraron fuera de Tribunales desde el mediodía de este lunes, ya que las audiencias daban comienzo a las 14.

Entre diferentes consignas, por ejemplo, se destacaban: “Justicia por Cecilia; Ni una menos, Vivas nos queremos; Si toca a una tocan a todas”. Las críticas al sistema judicial no cesaron durante la jornada. En ese contexto, dialogamos con familiares de la víctima, y activistas que estaban en la concentración.

Foto: Enfant Terrible para Prensa Comunitaria Córdoba

La familia que exige otra investigación

“Yo hablé con la fiscal (Paula) Klem. Me dijo que había múltiples pruebas contra Bustos, pero nunca nos presentó ninguna. Después nos aseguró que había fotos de Cecilia a caballo con este muchacho, pero tampoco la vimos”, manifestó Daniel Basaldúa, padre de Cecilia, haciendo clara referencia a la falta de pruebas contra el único imputado por juicio por el femicidio.

Daniel cree que su hija estuvo en otro lado, y fue traslada hacia el lugar donde se encontró el cuerpo. La investigación no explica dónde permaneció durante los 20 días que estuvo desaparecida o qué ocurrió con ella en el transcurso de ese tiempo. Es de destacar que la persona que encontró el cuerpo de la mujer, ya había pasado una semana antes por la zona y no había visto nada en ese mismo lugar. Pero Klem sostiene en la elevación a juicio que ese es el lugar donde asesinaron a Basaldúa.

Foto: Enfant Terrible para Prensa Comunitaria Córdoba

“El inicio del juicio me encuentra con mucho dolor, mucha angustia por los dos años perdidos. Esperemos que se revierta, y que se busque a los verdaderos culpables. No puedo probar si Bustos es o no ´un perejil´, como dicen. Aunque pienso que sí. La fiscal nunca presentó pruebas; dijo que a mi hija la atacaron dos o más personas... Pero ella tenía conocimientos en defensa personal. En su cuerpo tendría que haber rastros de rasguños. Su cuerpo tiene que ´hablar´. En la investigación armaron las pericias como les convenía, no trabajó la fiscal para nosotros porque nunca nos escuchó”, expresó, por su parte, Susana Reyes, madre de Cecilia.

Junto a la Daniel y Susana, organizaciones feministas acompañaron laconcentración ante tribunales con carteles que portaban el rostro de Basaldúa, y cantaban consignas para acompañar el reclamo que comparte la querella de la familia: "absolución de Bustos y que se investigué a la última persona que vió con vida a la mujer, es decir, Mario Mainardi".

Foto: Enfant Terrible para Prensa Comunitaria Córdoba

Rituales para denunciar las violencias

La familia entró a la sala de enjuiciamiento en los Tribunales de Cruz del Eje cerca de las 14 horas. Afuera quedaron los movimientos feministas visibilizando la lucha. Un altar se había dispuesto en la vereda del mismo edificio. Tenía velas, yuyos serranos, frutas, imágenes de Cecilia, y era el centro de una ronda de activistas por los feminismos.

"No estás sola, vamos todas, vamos todes, vamos todas. Es Cecilia quien nos llama a exigirles la verdad. Basta de mentirnos tantos y a parar la impunidad", se cantaba en copla durante la audiencia.

Luego, se realizó una perfomance; mujeres vestidas de negro, se tapaban los ojos, la boca, se agarraban la garganta, para preguntar y responderse: "¿Quien sos? Cecilia; ¿Qué hacías? me instalé en Capilla del Monte para escribir sobre mis viajes; ¿Cómo estás? muerta; ¿Qué dice tu familia? Que la Justicia no investiga. HAY FEMICIDAS SUELTOS".

Foto: Enfant Terrible para Prensa Comunitaria Córdoba

Las organizaciones feministas como protagonistas en la búsqueda de la verdad

Entre coplas, carteles y banderas, desde el Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte, afirmaron que el compromiso con la búsqueda de verdad y justicia para Cecilia Basaldúa es más que importante. Y aseguraron que el "poder político que nunca estuvo junto a la familia".

Aún así, agregaron que llegaban "con poca expectativa" al juicio ya que "el único imputado puede ser absuelto o condenado a perpetua; y si se lo condena hay responsables que quedarán libres".

Por su parte, Janet, de la Asamblea Ni una Menos, expresó: “El movimiento feminsita fue fundamental para llegar a esta instancia. Nos estaban negando la voz en Capilla del Monte, por eso, presionamos para llegar a Cruz del Eje”.

Junto al altar, enfatizó: “Vamos a venir todos los días hasta los alegatos. Queremos que se escuche la voz de la familia, que la fiscalía sea realmente la voz de la víctima y no una cómplice más del poder que la mató”.

Foto: Enfant Terrible para Prensa Comunitaria Córdoba

Yazmín, de Mumala Cruz del Eje, consideró en tanto que sin el apoyo social este proceso judicial sería diferente. Para la militante, “tiene mucho que ver la gente que acompaña (...) Tarde o temprano se va a hacer justicia. Vamos a ´pechar´ por eso, acompañando a la familia”.

Cecilia está presente en los rostros de quienes compartieron lucha, de quienes concentraron en Cruz del Eje, de quienes van a estar con su familia hasta el final.

La primera audiencia por el femicidio empezó a las 14:50 horas, a estas horas todavía se desarrollaba en los Tribunales de Cruz del Eje.

Foto: Enfant Terrible para Prensa Comunitaria Córdoba

(*) El Resaltador para Prensa Comunitaria Córdoba (El Resaltador, La Nueva Mañana, Enfant Terrible, La Garganta Poderosa)

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

