Presentan “Valentín”, un libro nacido del proceso de transición de su hijo

“Valentín nació en mayo de 2006. Nació taurino como su madre y su abuela materna, fue un nacimiento muy bonito que trajo mucho. Siempre fue un niño muy decidido con lo que quiere. A los 3 años nos dijo que quería jugar al fútbol y no paró. Entrenó en distintos lugares hasta que se presentó en Belgrano y quedó seleccionado. Empezó a tocar la guitarra a los 9 años y hoy estudia y experimenta con lo musical y así su vida y sus decisiones. Siempre tuvo esa capacidad de transmitir lo que quiere y llevarlo a cabo. Y su proceso de cambio de género siento que también lo vive de esa manera”.

La descripción amorosa y respetuosa es de Carola Reynoso, mamá de Valentín, un adolescente varón transgénero que comenzó su proceso hace un año atrás. Fue justamente en ese camino íntimo de abrazo familiar, donde Carola -docente, acompañante terapéutica de procesos sexuales y escritora- trazó las palabras que luego se hicieron cuento. Y que con las ilustraciones del papá de Valen, el artista plástico y también docente, Sebastián Pairone, se transformaron en libro y herramienta de visibilización de la comunidad trans.

En la previa a la presentación de “Valentín”, que será este sábado 23 de abril a las 16.30 en la Biblioteca Popular Sarmiento, en Unquillo, en coincidencia con el Día Internacional del Libro, La Nueva Mañana dialogó con Carola Reynoso.

- ¿Cómo fue el comienzo del proceso de transición de Valentín?

CR- Hace un poquito más de un año nos compartió lo que sentía. En sus palabras nos dijo que él desde muy niño sentía distintas cosas que no terminaban de tener una claridad. Recién hace unos años él pudo realmente encontrarse con ese sentir de ‘Yo me siento Valentín, me siento un varón’. Y la verdad que este proceso viene siendo muy armonioso.

- ¿Cómo lo acompañaron desde la familia?

La recepción y la amorosidad con que la familia recibió a Valentín es increíble lo cual hace mucho más llevadero todo. Si bien en un primer momento fueron días tambaleantes de sorpresa, hoy viendo a la distancia sé que lo sabía, y rápidamente después de la noticia empezamos a transitar y a acompañar su proceso con mucho amor y mucho diálogo.

Y creo que tanto su papá como yo pudimos transitar este camino con la coherencia de lo que le transmitimos de nuestra mirada de la vida, acerca de las diversidades, de la inclusión. Y eso que eran palabras y teoría fue llevarlo a lo concreto, y siento que estamos pudiendo llevarlo con mucha amorosidad y mucha coherencia.

Sus abueles, tíes, su papá, mi actual compañero, sus hermanos Milton y Jano... lo tomaron con tanta naturalidad que no cabe dudas que estas nuevas generaciones traen otras formas de vivir. Milton dijo ‘ah, es re un hombre’ y su hermano más chiquito dijo ‘ah, tengo otro hermano’ y nunca más le volvió a decir su nombre femenino. Fue muy bonita su apertura y su naturalidad. Más allá de que después en el cotidiano siento que cada uno hizo su proceso y lo está haciendo. Nos trajo muchas certezas a nuestra familia y abrió este mundo de un compartir y un acompañamiento desde la creatividad.

“Valentín” se presenta el sábado 23 de abril a las 16.30 en la Biblioteca Popular Sarmiento, avenida Lino E. Spilimbergo S/N, Unquillo.

- ¿Qué respuestas y acompañamientos encontraron en las instituciones educativas y sociales a las que asiste Valen?

En Valen no hay ningún conflicto en relación a lo social, ya sea en su vínculo con la sociedad y en como la sociedad se vincula con él. Hasta ahora no ha tenido ninguna situación hostil. Ha sido bien recibido en todos los espacios donde se mueve, ya sea la escuela o el gimnasio o la cancha de fútbol. Y por parte de sus profes. Y él posicionándose con mucha dignidad, que a mí me enorgullece, porque ha habido situaciones en las que yo me enroscaba y él las resolvía o las resuelve con una claridad admirable.

Pero bueno también si bien no hay un conflicto en lo social o vincular, ha traído muchas cuestiones relacionadas al cuerpo y es ahí donde yo siento que es nuestro trabajo más fuerte. Porque este sistema binario en el que vivimos se impone de tal manera que también en las diversidades genera muchas cosas, entonces para ser un varón trans se debe llegar a ser determinada manera, a tener barba, una determinada voz, no tener mamas, no menstruar... entonces una cosa es que Valen se acepte en su identidad y otra que pueda disfrutar desde el deseo más pleno su transitar. Que eso es algo que puedo nombrar para un chico trans o cualquier persona, que pueda vivir desde su propio deseo y no desde un horizonte físico a alcanzar. Como familia uno de nuestros aportes más importantes es acompañar con ‘vos ya sos Valentín’ con este cuerpo que tiene este poder de la menstruación.

- ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?

El libro nació en relación al proceso de Valen, y en base también a partes íntimas de mi proceso. Fueron palabras que las comencé a escribir en mi intimidad y para mí y se fueron convirtiendo en este cuento, que luego fue tomando forma con las ilustraciones de Seba, papá de Valen. Era algo para mí y cuando empezamos a compartirlo con la familia y amigues, vino la idea de ‘che, esto está re bueno, puede ser una herramienta para otras familias que estén transitando este proceso o para visibilizar’. Y entonces, con el aval de Valen surgió la idea de compartirlo. Fue todo muy rápido, como el proceso de él. No esperábamos la repercusión que tuvimos, para nosotres es maravilloso. No por nuestro proceso, si no por lo que implica realmente hablar de esto en distintos espacios y ámbitos. La verdad que cuando lo veo a Valen vivir un proceso con mucha amorosidad se me viene la corazonada que podemos vivir en un mundo más inclusivo.

