Golazo: Cecilia Poklepovic volvió a jugar después de más de dos años

En marzo del 2020 contábamos en LA NUEVA MAÑANA sobre María Cecilia Poklepovic, que tiene el número 000050 del carnet de futbolista de la Liga Cordobesa, lo que expone que está desde los inicios del fútbol femenino del torneo oficial. En ese momento ella declaraba con dolor: "Me siento muy mal, muy triste". Es que se acaba de enterar que no podía seguir jugando al fútbol, debido a la decisión de la Liga Cordobesa de poner un límite de edad.

Sin embargo, ella no se dio por vencida. Todo lo contrario.

Junto a su abogada Antonella Brandalise fueron la Justicia y presentaron un recurso de amparo.

En noviembre del año pasado la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo dio a conocer la sentencia que la habilitaba a volver a jugar pese a la prohibición de la casa de la calle 9 de julio.

Y esas lágrimas de tristeza se transformaron en lágrimas de felicidad.

Porque este fin de semana. A dos años de enterarse de esa ingrata noticia, la "Muralla" jujeña volvió a jugar por los puntos.

"Sentí una alegría inmensa, un nuevo regalo que me da el fútbol, hasta creo que rejuvenecí un par de años jaja..." le confesó pletórica la jugadora de Las Palmas. Que no sólo jugó. Fue titular, jugó todo el partido y llevo la cinta de capitán. Todo un mensaje.

Las Palmas le ganó por 1-0 a Deportivo Alberdi y sigue prendida en los puestos de vanguardia del certamen de Primera A, a tres puntos de las líderes Camioneros.

Pero más allá del triunfo de Las Palmas, ganó el fútbol femenino con el retorno de "Pokle", porque fue una victoria ante la injusticia, fue una victoria para los que no se dan por vencidos, para los que luchan para seguir abriendo caminos.

"Todo lo que estoy viviendo ya es un regalo, lo de ser capitana, titular, lo disfruto mucho. Y lo que pueda aportar, ahí estaré, sin exigir nada. Es lo que quería en definitiva, decidir yo hasta cuándo ser parte", relató la jugadora que se inició jugando en Almirante Brown de Malagueño.

Sobre su juego del fin de semana, la defensora oriunda de San Salvador de Jujuy contó: "Me sentí muy bien, aunque quiero ponerme en mejor estado físico, ya que no pude estar en la pretemporada por estar en Jujuy. Jugué todo el partido, los profes hasta me pusieron de capitana. En el club, las chicas y profes me demuestran mucho cariño y me hacen sentir parte total del equipo".

El último partido oficial de Poklepovic había sido en noviembre de 2019 vistiendo la casaca de Argentino Peñarol, donde estaba a préstamo, con una derrota ante Universitario. Pasaron más de dos años: Ganó Las Palmas. Ganó Cecilia. Ganó el fútbol femenino.

