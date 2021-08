Las lágrimas de Cecilia Poklepovic que ilusionan a todas las jugadoras

"Así como lloré de bronca cuando me dijeron que no podía jugar, hoy lloré de alegría... Es un gran paso, todavía falta pero vamos a paso firme", le dijo muy emocionada Cecilia Poklepovic a LA NUEVA MAÑANA. Ella está feliz y muchísimas futbolistas de Córdoba están felices. Saben que están marcando un precedente que pueda ser vital para el fútbol femenino cordobés.

Es que la jueza del juzgado Civil y Comercial de 24ª nominación, Gabriela Faraudo, dictó la cautelar que obliga a la Liga Cordobesa a habilitar a la jugadora de Las Palmas, de 42 años, a jugar en el torneo de fútbol amateur femenino temporada 2021.

Poklepovic recibió con alegría esta noticia, aunque sabe que falta. Cuando aconteció en el 2020 esta medida de la Liga Cordobesa ella estaba jugando en Argentino Peñarol, a préstamo de Las Palmas. Y apenas se confirme todo volverá a jugar con el club dueño de su pase.

Vale resaltar que la Liga Cordobesa puede apelar.

Para tener en cuenta y contextualizar: en la actual temporada del certamen femenino de la Liga Cordobesa, que lideran Belgrano y Camioneros, las jugadoras de hasta 35 años pueden participar, pero dentro de las 10 futbolistas de campo, tiene que haber al menos cinco menores de 27.

Arriba de 35 no pueden jugar y son muchísimas las futbolistas que se quedaron sin poder jugar este torneo. Viendo a sus compañeras desde el otro lado del alambrado.

Cecilia no es una persona que se queda de brazos cruzados aceptando el "no". Todo lo contrario, junto a su abogada Antonella Brandalise, ex capitana de Las Palmas, fueron la Justicia y presentaron un recurso de amparo.