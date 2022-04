Una agrupación de Talleres cruzó a entidades de DD.HH. por Nuccetelli

El homenaje municipal al ex presidente de Talleres Amadeo Nuccetelli sigue dando tela para cortar. Al fuerte cuestionamiento señalado por entidades de Derechos Humanos siguió una defensa del dirigente por parte de una agrupación albiazul, denominada Resistencia 1913 y conformada por "socios, socias e hinchas del Club Atlético Talleres por el NO racismo, NO xenofobia, NO machismo en el deporte y la sociedad".

La respuesta de la agrupación al duro comunicado de la Comisión Provincial de la Memoria y los tres sitios de memoria de Córdoba señalando a Nuccetelli como cercano al genocida Luciando Benjamín Menéndez y cómplice de la dictadura señala que el cuestionamiento es "parcial, equívoco y minimiza los relatos de familiares, allegados y ex jugadores de la época".

Resistencia 1913 señala que "nuestra lectura no es en clave de negación, sino en clave de contexto de la época y de comprender la intervención de los militares en todos los hechos sociales, culturales y deportivos". Y en ese sentido, señala que "Luciano Benjamin Menéndez encontró una oportunidad de propaganda y quiso aprovechar la popularidad y el momento futbolístico de un club, del que no era hincha, ni socio, para su interés personal".

"Talleres no recibió o invitó a Menéndez, Menéndez intervino en el club y no le dio espacio a ningún tipo de voz disidente", explicaron.

En defensa de Nuccetelli, asegura la agrupación que al entonces presidente del club "una noche aproximadamente a las 4 de la mañana, un grupo de tareas lo subió a un Falcón y lo llevó al Tercer Cuerpo de Ejército, donde fue recibido por Menéndez, quien le comenta que tiene una orden de detención bajo la caratula de ´subversivo deportivo´”.

"Amadeo no fue detenido por dos motivos, por un lado el uso personal que quería hacer Menéndez de los logros futbolísticos de un club tan popular y por otro la inminente realización del mundial del futbol en el país. A Amadeo le valió la figura de “Subversivo deportivo” no por otra cosa, que por tratar de cambiar el orden establecido del futbol del país", explicaron.

"Desde Resistencia 1913 integramos y abrazamos los DDHH como una pieza clave para conservar nuestra memoria. Invitamos a la comisión y a los distintos organismos y espacios de la memoria que encabezan este repudio a acercarles la información que tenemos, para poder ayudarles a no tomar una postura apresurada sobre Amadeo, a profundizar una discusión que no necesita construir héroes ni monstruos, si no a revisar la historia", concluyeron.

El comunicado completo:

A raíz del comunicado de la Comisión Provincial de la Memoria en conjunto a otros espacios de DDHH de Córdoba, en... Publicado por ResisTencia 1913 en Miércoles, 6 de abril de 2022

