Un pitbull atacó y lesionó en el rostro a un niño de 10 años en barrio Iponá

Un perro pitbull atacó el miércoles pasado en la plaza de barrio Iponá a un niño de 10 años que resultó con graves heridas en el rostro.

Se trata del segundo caso ocurrido en los últimos días en la capital cordobesa. Días atrás una mujer de 30 años fue atacada en barrio Observatorio por un pitbull cuando intentó apartarlo de dos perros.

“Estoy bien después de todo lo que pasó. Fue horrible, pero ahora que estoy en casa me siento un poco mejor de la mordida, de todo lo que pasé en el hospital”, contó el pequeño en declaraciones a El Doce TV y agregó que el ataque ocurrió cuando él se acercó a saludar a un amigo que estaba con el animal y su mamá. Al desperdirse, atinó a despedirse de su amigo y allí fue mordido por el perro. "Me atacó directamente”, dijo el niño.

La madre de la víctima contó que la ambulancia llegó rápidamente y luego lo trasladaron al Hospital de Niños. "Lo revisaron, lo volvieron a curar y lo cosieron”, relató la mamá del nene que permaneció internado cuatro días.

La mujer también contó que le sorprendió la pasividad de la dueña del pitbull ante la agresión a su hijo: “Le pedí que me mostrara el carnet de vacunación del perro, que conste que el perro esté vacunado. Nunca me respondió ni me mostró una foto del carnet", dijo y agregó: "No se acercó a ayudar”.

Noticia relacionada: