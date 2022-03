Imputaron por abuso sexual a un médico del Hospital Sayago de Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, imputó a un médico ginecológico que presta servicios en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y como médico policial por el supuesto delito de abuso sexual sin acceso carnal.

Según informó el portal informativo Carlos Paz Vivo, una joven embarazada lo denunció de abuso sexual luego de pasar el primer control con él.

Según relató la denunciante en sus redes sociales, sacó el turno a través de la línea municipal 147 y fue informada al acudir al turno que la médica que le había tocado no iba a poder atenderla por lo que le ofrecieron un turno con el médico que finalmente la atendió y a quien denunció.

“No era por nada grave solo que necesitaba que vean la ecografia que me había realizado y control para ver si todo iba bien, lo normal”, contó y relató que fue atendida el lunes pasado alrededor de las 15.

El portal informa que la joven concurrió con su pareja pero no pudo ingresar a la consulta por los protocolos de Covid. Luego expresó que el médico le dijo “morocha linda” y comenzó a hablar con un lenguaje inapropiado. “Me empezó a decir si era pelotuda por haber quedado embarazada a temprana edad, veía las cosas de mi bebé y me decía va bien el culiadito”, agregó.

“Me hace pasar a la camilla para el ultrasonido, la camilla se encontraba como quien diría a la mitad, quedaban mis piernas colgando como cuando te sentás, él agarra mis rodillas y me las sube apoyándomelas en la doblada de la camilla, acentó su mano en mi parte íntima y seguía con sus comentarios de que “estás linda vos”, agregó la joven en su posteo. Y añadió: “Me encontraba con una calza negra y un buzo, abajo un top deportivo. Antes de hacerme el ultrasonido me hace mostrarle mis pechos, me los apretaba y dice “están lindos” seguido de “tenes pecho lindos eh”.

En otro párrafo, la joven contó que le hizo bajar la calza y agregò: “Todo esto sentía que no era parte de mi control mi doctora nunca me hizo mostrale mis pechos y tampoco me bajaba la calza a la altura que él me la bajó”.

La denuncia se realizó en la Unidad Judicial y tomó participación la Fiscalía del Tercer Tunro. El médico fue imputado pero no fue detenido. En tanto, el secretario de Salud del municipio, Julio Niz, también efectuó la denuncia correspondiente.