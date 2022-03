Un policía de Córdoba fue detenido por robar computadoras de Tribunales II

La Justicia detuvo a un efectivo de la Policía de Córdoba implicado en el robo de electrodomésticos en el edificio de Tribunales II, en Córdoba capital.

El año pasado, las nuevas áreas del edificio ubicado en la calle Fructuoso Rivera de barrio Observatorio sufrieron reiterados asaltos. Se tomaron al menos cuatro denuncias de robos de aparatos y lo que más llamó la atención fue que en ninguna oportunidad se forzaron las puertas o ingresos.

En ese marco, el fiscal Andrés Godoy ordenó la detención de un policía que cumplió funciones de vigilancia en el edificio de los Tribunales Laborales, según informó Cadena 3.

Fuentes judiciales detallaron que al oficial se le secuestraron en su domicilio al menos dos computadoras que serían las robadas de la sede judicial. Uno de los aparatos estaba dentro de un bolso.

Si bien no trascendió la identidad, el uniformado apresado había sido pasado a tareas no operativas hace algunos meses atrás. No se descarta que haya nuevas detenciones en los próximos días por la misma causa.