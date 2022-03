Guillermo Francella: "Filmar en Córdoba fue una experiencia gratificante"

El próximo miércoles 30 de marzo estrenará en la plataforma Netflix, la película argentina “Granizo” dirigida por el cineasta cordobés, oriundo de Inriville, Marcos Carnevale (“Corazón de León”, “El fútbol o yo”) y protagonizada por Guillermo Francella.

El filme relata la historia de un reconocido meteorólogo, Miguel Flores, que, a causa de fallar por primera vez en su carrera en un pronóstico, se recluye en Córdoba, su provincia natal y donde reside su hija, para escapar del escrache de sus televidentes y seguidores de la ciudad de Buenos Aires.

Aún sin estrenarse, la película ya es reconocida por los cordobeses porque muchas de las escenas fueron rodadas en la ciudad de Córdoba y en el interior provincial en mayo de 20021.

Se trató de la primera vez que el gigante del streamming estadounidense elige la geografía cordobesa para rodar gran parte de una película, aun cuando ya se había filmado una escena años atrás en Villa Cura Brochero, Traslasierra, para retratar el paso de Jorge Bergoglio previo a ser consagrado como Sumo Pontífice.

Incursionando en el cine Catástrofe

Previo al estreno, tanto el cineasta Marcos Carnevale como el actor Guillermo Francella, dialogaron con algunos medios entre los que se encontraba La Nueva Mañana sobre el filme que, además, marcará un antes y un después en la cinematografía argentina, porque incursiona por primera vez en el género del cine catástrofe.

Fue Guillermo Francella quien, con la intención de volver a trabajar con Carnevale (en 2013 hicieron juntos “Corazón de León”), le acercó el guion de Nicolás Giacobone que narra las desventuras del meteorólogo Miguel Flores.

“Nos pareció una buena ocasión para juntarnos en una película muy difícil de llevar a cabo, porque el cine catástrofe nunca se había hecho en Argentina. Y, como nos pasó con el enano de ´Corazón de León´, teníamos ganas de que los efectos especiales tuvieran verosimilitud, porque si la tormenta no era creíble, la historia no se podía contar”, explicó el actor.

Otro de los atractivo del filme, fue el desafío interpretativo de Francella porque su personaje debe transitar por la emoción, el humor, momentos de tensión, y tocar temas como la nueva cultura de la cancelación en la televisión o el escrache porque cualquier frase desafortunada. En este caso, el infortunio de Flores, que siendo conocido por la prensa y el público como “El infalible”, se equivoca por primera vez y es centro de escraches y agresiones que lo obligan a abandonar la ciudad en donde vive.

“Desde lo interpretativo significó explorar ciertas conductas de un personaje que tiene un reencuentro con su hija, luego de años de tener una actitud abandónica por disfrutar de su éxito. Quería hacerlo con Marcos porque confío en su ojo. Además, rodar en pandemia sabíamos que no iba a ser para nada sencillo, y en verdad, fue muy difícil”, contó el artista.

Para Carnevale, en tanto, el desafío fue "utilizar el avance de la tecnología FX para incursionar en el cine catástrofe, que en Argentina nunca se había hecho y me seducía enormemente la idea. Por eso, antes de decirle que sí a Giacobone y a la producción, hicimos un chequeo con el jefe de Vision Efects para ver si realmente íbamos a poder romper Buenos Aires como pretendíamos hacerlo: destruyendo íconos muy reconocibles como el obelisco, el Congreso o la Flor de Avenida Figueroa Alcorta. Son esas escenas, las que hacen de la película muy empática con el público argentino. Y el otro desafío fue amalgamar ese género con el ´dramedy´, que mezcla la comedia con el drama”.

El cine de plataforma que llegó para quedarse

Filmar en Córdoba para Marcos Carnevale, fue una responsabilidad enorme. Según reconoce, a pesar de ser oriundo de Inriville, nunca había rodado antes en su propia provincia. Para Francella, en tanto, "filmar en Córdoba fue una experiencia gratificante".

“Fuimos recibidos con mucho amor. Nos abrieron la ciudad y las locaciones para nosotros, la gente estaba contenta que estuviéramos allí. fuimos cuidados y tratados con mucho respeto”, aseguró.

No es la primera experiencia laboral del actor para una película creada especialmente para una plataforma de streamming. De hecho, está convencido que esta modalidad “llegó para quedarse”. “Confieso que empecé a entender esto de las plataformas y estoy muy cómodo. Empecé a trabajar con Netflix y otras plataformas. Acabo de terminar de rodar una serie y una película más. Yo entiendo que han llegado para quedarse y me parece muy interesante”, enfatizó.

En ese aspecto, comparó las ventajas de las plataformas con los canales de Youtube. “Las plataformas generan una mayor fuente de trabajo y te permiten llevar contenidos que tienen algunos años como podría ser ´Casados con hijos´ o también ´El hombre de tu vida”, que hicimos con Campanela. Que se puedan visualizar en Netflix, me parece fantástico. Porque cuando veo por Youtube material y películas enteras, scketches y hasta fragmentos de trabajos actorales sin costo alguno, me parece un poco injusto para los artistas. Yo tengo millones de visitas en mis películas, en mis reportajes, en programas de televisión, y como artista uno no percibe absolutamente nada. Eso no pasa cuando el contenido se emite a través de una plataforma, donde el artista tiene su remuneración”, reflexionó.

