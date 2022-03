Fútbol femenino: Estefanía Banini regresa a la Selección argentina

La talentosa mediocampista fue citada por el técnico de la Albiceleste. Desde el Mundial 2019 que no estaba en una convocatoria.

¡Regresa Estefanía Banini a la Selección argentina!

La mediocampista del Atlético Madrid fue convocada para los amistosos que la Selección argentina femenina jugará ante su similar de Chile los días 7 y 10 de abril.

La mejor futbolista argentina, nacida en Mendoza, seleccionada en el once ideal del premio The Best del año pasado, retorna al conjunto nacional luego de casi tres años de ausencia.

Su última aparición había sido en el Mundial de Francia 2019.

El entrenador Germán Portanova presentó la lista de convocadas este lunes y pronto resaltó el nombre de Banini, que había sido marginada del conjunto nacional desde mediados de 2019 por haber expresado su disconformidad con la conducción que tenía el equipo por aquel entonces, con el DT Carlos Borrello a la cabeza.

#VamosArgentina 🇦🇷✊🏾

Vuelve @EstefiBanini_10 con la celeste y blanca !!! cada vez más equipo, cada vez más fuertes !!

Para seguir soñando con todo !

Siempre con ustedes 💜⚽️ pic.twitter.com/c5gIFOwW1c — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) March 28, 2022

La talentosa mendocina será parte del plantel que disputará dos amistosos ante Chile como parte de la preparación para la Copa América que se disputará en Colombia del 8 al 30 de julio de 2022.

El primer encuentro ante la Roja será el jueves 7 de abril en la ciudad de Córdoba, mientras que el segundo suelo se desarrollará el siguiente domingo 10 en San Luis.

La AFA ya anunció que ambos partidos serán con público. En los próximos días se dará a conocer mayor información sobre las sedes de los partidos y la forma de adquisición de las entradas.