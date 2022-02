Estefanía Banini: "No sé por qué no me convocan de la Selección"

Estefanía Banini es la mejor futbolista argentina, juega en el Atlético Madrid y recientemente estuvo en el XI ideal del fútbol femenino mundial. Sin embargo, sigue sin ser convocada a la Selección nacional.

En declaraciones a ESPN la jugadora mendocina dijo: "Las únicas personas que saben por qué no estoy en la Selección son los que toman las decisiones. En mis manos, o en mis pies, está tratar de hacer mejor las cosas. Lo que sí me duele, es estar afuera de la Selección por querer mejorar, por querer hacer mejor las cosas. Jugar en la Selección es el sueño de nuestras vidas. Yo como futbolista y como persona voy a querer mejorar. Y me puedo equivocar. Portanova me dijo que contaba conmigo, me dijo que iba a ir convocada, pero todavía no pasó".

Para la presente fecha FIFA Germán Portanova (el nuevo DT de la selección en reemplazo de Carlos Borrello, criticado por Banini y otras jugadoras tras la última cita mundialista) afirmó: "Como jugadora no está en discusión, estamos priorizando el grupo" y luego señaló que tiene "intención de en algún momento poder convocarla pero siempre priorizando el grupo, porque el grupo es el que logra cosas".