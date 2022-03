Nahuel Losada se recupera pero está en duda ante All Boys

El arquero de Belgrano sufrió un fuerte golpe en la mandíbula en Mendoza y, a pesar de que el club confirma que no hay lesión, será evaluado en las próximas 48 horas.

El arquero de Belgrano Nahuel Losada figura en duda para el viernes ante All Boys, luego del fuerte golpe que sufrió ante Gimnasia de Mendoza, en el maxilar. De todas maneras, desde el club manifestaron que no hay compromiso óseo, pero aún no está definido si está de alta.

Desde la institución hicieron el reporte de la situación y explicaron que Losada podría ser considerado. "Se realizaron los estudios pertinentes a Nahuel Losada. Se descarta toda lesión ósea a nivel de maxilar inferior y superior. El traumatismo afectó la articulación temporomaxilar: se indicó reposo por 48 hs y se evaluará si llega al viernes".

Con este panorama, restará definir con el cuerpo médico más la necesidad del técnico del "Pirata", Guillermo Farré, si podrá estar en condiciones ante All Boys. En todo caso, se prepara Manuel Vicentini como reemplazo.

Vale aclarar que en Mendoza, Losada se retiró a falta de cinco minutos para el final del partido, con casi pérdida de conocimiento, con cuello ortopédico, en camilla, rumbo a un nosocomio, para que le realicen estudios complementarios.

Vicentini ocupó su vacante y podría ser titular ante All Boys, dependerá de la evolución de Losada.