24M: una multitud se concentra y marcha por Memoria, Verdad y Justicia

Una multitud se concentró este 24 de marzo desde las 17 horas en Colón y Cañada para marchar por las calles del centro de la ciudad de Córdoba, en una gran convocatoria que no se veía tras dos años de pandemia.

Organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales independientes del Estado, se unieron a la ciudadanía en general que se unió a la marcha para exigir Memoria, Verdad y Justicia y decirle Nunca Más al terrorismo de Estado, a 46 años del último golpe cívico-militar en Argentina.

Está previsto que la marcha culmine con un acto en Patio Olmos, donde tendrá lugar la lectura del documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a nivel nacional. También presentarán la canción en conmemoriación del 24 de marzo llamada "Lo peor es el olvido".

En tanto, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba pidió a las personas que no asistan si tienen síntomas compatibles con coronavirus y se solicitó el uso de barbijos.

Documento del Foro por la Democracia, la libertad y los DDHH

Además, el Foro por la Democracia, la libertad y los Derechos Humanos de Córdoba difundió un documento que reza, entre otras cuestiones: "El presente 24 de marzo 2022 nos encuentra en un momento muy difícil de nuestra historia, el Congreso nacional, a instancia del Gobierno nacional, acaba de aprobar un pacto con el FMI, que no solo blanquea la estafa política y económica de Mauricio Macri con sus consecuencias, si no que condena a las y los argentinos a mayores desigualdades y ajustes. No hay periodo de gracia con el acuerdo con el FMI, hay sometimiento y pérdida de soberanía económica y social".

Este es el documento completo: