"El gran desafío del Gobierno es controlar la inflación", indicó Manzur

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, aseguró este miércoles que "el gran desafío" del Gobierno nacional "es controlar la inflación" en un contexto internacional "muy complicado", y ratificó que los funcionarios del Ejecutivo "trabajan" para consolidar "la unidad como espacio político del Frente de Todos (FdT).

"El gran desafío es controlar la inflación. Sabemos que hay un proceso inflacionario muy complejo a nivel global. Vemos países avanzados que no tenían inflación y hoy están en 7%, 8% o aún más. En una economía como la argentina, debilitada y con una deuda importante, esto impacta mucho más", señaló Manzur en declaraciones formuladas a la prensa cuando ingresaba a Casa de Gobierno.

En ese sentido, el funcionario indicó que el presidente Alberto Fernández tomó "una serie de decisiones que día a día se van implementando para generar condiciones de diálogo entre trabajadores, empresarios, el Estado y coordinar las acciones para que esto impacte lo menos posible en el pueblo argentino".

El jefe de Gabinete destacó además que el acuerdo con el FMI haya sido aprobado en el parlamento con el consenso mayoritarios de los principales bloques legislativos, y afirmó que el entendimiento con el organismo permitirá "estabilizar variables económicas".

"Debemos generar las condiciones de inversión privada e inversión pública a través de obras de infraestructura que están en marcha en todo el país. Y obviamente tiene que ver con generar trabajo, mejorar la calidad de vida", remarcó el funcionario.

En cuanto a la deuda externa, Manzur afirmó que "la Argentina viene haciendo un esfuerzo enorme para normalizar su situación", y recordó que tras acordar con los acreedores privados, se llegó a un entendimiento con el FMI.

"Ayer, el ministro (de Economía, Martín) Guzmán, también generó una suerte de prórroga con el Club de París. De a poco se va a ir normalizando la situación con los deudores externos para, a partir de ahí, generar las condiciones para mantener el crecimiento que hay hoy en la Argentina", subrayó.

El ex gobernador tucumano aseguró también que el Gobierno siempre "se ha caracterizado por mantener el diálogo" con los sectores del agro, y ratificó que "las puertas están abiertas" para recibir las demandas del sector.

"El Presidente hizo un llamado para que la próxima semana se estén reuniendo el sector empresarial, el sector de trabajadores, y obviamente en el área que tiene que ver con uno de los motores productivos de la Argentina, como es el campo, estamos trabajando para primero acercar posiciones y obviamente contener todas las variables que hay a nivel internacional", remarcó.

El funcionario aseveró que el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández "mantiene una relación institucional", y sostuvo que ambos "siempre han privilegiado el bien común del pueblo".

"Nosotros trabajamos por la unidad de nuestro espacio político. No tengo dudas. Tenemos diferencias, como en todas partes, esto es normal. Lo que no tenemos que perder es el objetivo, y en ese contexto la unidad es un punto que no es negociable dentro de nuestro espacio político", subrayó.

En cuanto a la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justica que se realizará mañana, 24 de marzo, Manzur indicó que "todos tenemos que recordar" para que el terrorismo de Estado "no vuelva nunca más"

"Mañana es un día de tener mucha memoria y hay que seguir insistiendo en recordar para que no volvamos a vivir como pueblo una tragedia como la que generó la última dictadura miliar", puntualizó.

Fuente: Télam

Noticia relacionada: