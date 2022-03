"Pueden firmar 500 acuerdos con el Fondo, pero tienen que controlar la inflación"

El intendente Martín Llaryora tuvo este martes declaraciones críticas para con las últimas medidas económicas del Gobierno nacional, especialmente en lo referente a la suba de dos puntos porcentuales en las retenciones al aceite y la harina de soja. Durante un acto en la capital provincial, el dirigente se sumó a las palabras del gobernador Juan Schiaretti, dijo que "las retenciones nos meten la mano en los bolsillos a los cordobeses" y apuntó al problema económico más grave: la inflación.

"La inflación no para, tienen que controlarla de manera urgente" pidió Llaryora y señaló que "aumentar las retenciones es un camino totalmente equivocado". "Hay que concentrarse en bajar la inflación, aumentar retenciones es un retroceso para Argentina y genera incertidumbre en la inversión. Así no se genera trabajo, no hay empleo y la mejor política social es un buen trabajo", completó.

Crítico del gobierno nacional, el Intendente de Córdoba consideró que "se pueden firmar 500 acuerdos de renegociación con el Fondo, pero ese acuerdo no soluciona nada si no baja la inflación".

