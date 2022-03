Una joven promesa que rompe las barreras en la ciencia cordobesa

“Lo que más me gusta de la matemática y la física es la amplitud que tienen, que no se encuentra en muchas otras disciplinas. Como físico se puede trabajar en muchísimos lugares, tengo amigos trabajando en investigación, industria espacial, programación, finanzas, centrales nucleares, empresas de base tecnológica, empresas petroleras…”, relata Emilia Victoria Silletta, física investigadora y docente de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba (Famaf-UNC). Se nota su pasión por este campo, lo cultivó desde pequeña, y lo deja en evidencia en sus investigaciones.

Silleta nació el 12 de septiembre de 1987 en un pueblo llamado Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires; pero al terminar el colegio secundario se vino a Córdoba a estudiar la Licenciatura en Física. “Me incliné a estudiar esta carrera por varios motivos. Uno de ellos es que durante el secundario me di cuenta de que me gustaba mucho la matemática (que es el lenguaje de la física) y la misma física. Por otro lado, me imaginaba que me iba a gustar el trabajo de científica, siempre fui curiosa y me gusta tratar de encontrarle una explicación a los fenómenos”, le contó a La Nueva Mañana.

Mientras habla con este medio, se hace unas pausas. Es que hace muy pocas semanas nació Elena, su segunda hija.

- Me imagino el sueño que debe tener.

- Así es jajaja…

Hay un dicho popular que enuncia que cuando un bebé viene al mundo trae un pan bajo el brazo. Y con Emilia Silleta parece que es así. Vino con un premio. Es que la investigadora recibió semanas atrás una distinción del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, reconociéndola por ser una joven promesa de la ciencia cordobesa y argentina.

“El reconocimiento de joven promesa de la ciencia es muy motivador, no solo por mí sino por todas las mujeres en ciencia que han estado trabajando para romper las barreras. Por muchos años ha sido un ambiente muy masculino y el trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado. Esta iniciativa del Ministerio es fabulosa y ojalá sirva para incentivar y motivar a que más mujeres elijan seguir una carrera científica”, resaltó Silleta.

Este galardón fue instaurado en 2021 como una forma de visibilizar el trabajo de las científicas y de promover que más niñas y mujeres se dediquen a la ciencia.

Las mujeres han ganado muchos espacios en el medio científico en los últimos años y en Argentina ha sido significativo. Un estudio muestra que en el 2015 había un 52 por ciento de investigadoras mujeres, en contraste con el 30 por ciento que se observaba a nivel mundial.

En búsqueda del conocimiento

No es el primer reconocimiento que recibe Silleta. La investigadora ha recibido premios en Alemania y Estados Unidos. No fue un camino sencillo, pero sí de muchos frutos.

“Luego de terminar la licenciatura, pedí una beca en CONICET para hacer el doctorado en Física. Durante el doctorado tuve la posibilidad de ir en dos oportunidades a Aachen, Alemania (2012 y 2013), donde trabajé en el estudio del flujo de sangre dentro de un aneurisma. Utilizamos imágenes de resonancia magnética, muy utilizadas en medicina, para estudiar el flujo de sangre y las velocidades de la sangre dentro de los aneurismas, y cómo éstas cambian cuando se coloca un desviador de flujo, también conocido como ‘stent’. La colocación de stent es lo que se utiliza en muchas oportunidades ante la detección de un aneurisma. Dependiendo de dónde se ubique el aneurisma y su forma, el stent a utilizar es diferente, ya que se elige específicamente para cada paciente. La técnica con la cual estuvimos trabajando podría ser de utilidad a la hora de elegir el stent a ser utilizado. Allí estuve en un grupo donde había varios cordobeses que se habían ido años antes, así que tuve la posibilidad de trabajar con ellos”, narra.

Proyectos relacionados por la resonancia magnética

“A fines de 2015 terminé el doctorado en Córdoba y a principios de 2016 fui a Nueva York a hacer un posdoctorado, a la New York University. Durante el posdoctorado trabajé en varios temas relacionados a la resonancia magnética, pero en particular me centré en el estudio de baterías de litio. Por ese tiempo había surgido el problema de los teléfonos Samsung note 7, (se habían prendido fuego) y eso motivó a llevar la línea de investigación que ya estaba en marcha en el grupo a donde trabajaba, hacia la detección de fallas. La idea era poder tener una técnica que permitiera detectar las baterías defectuosas, ya que éstas eran el problema, y evitar una posible explosión o fuego en el dispositivo. Además, había otros ejemplos de fallas en las baterías, como aviones, autos y hoverboard (patinetas eléctricas). Por supuesto que esto no sucede muy a menudo, pero una vez que pasa, los daños pueden ser muy grandes. En particular, el incidente de Samsung le costó mucho económicamente ya que tuvieron que sacar del mercado todos los dispositivos además de tener pérdidas millonarias en la bolsa. En el marco del estudio de las baterías de litio recibimos dos premios. Por un lado, una compensación económica para dar los primeros pasos comerciales en el desarrollo de la tecnología para ser aplicada en plantas comerciales de baterías. El segundo premio era de Toyota, ya que estaban muy interesados en el desarrollo y mejoras de las baterías de litio para poder ser utilizadas en autos eléctricos”.

Cuando se repasa rápidamente las vidas de Hipatia de Alejandría, Sophie Germain, Ada Lovelace, Emy Noether, Dorothy Vaughan o Maryam Mirzakhani encuentra esa pasión por la investigación, por lo revolucionario, por abrirse pasos en medio de contextos adversos, por encontrar en la física y la matemática un mundo para expresarse. Esas mismas cualidades se reconocen en Silleta. Por eso ha recibido esos premios a la búsqueda del conocimiento. Al escucharla, se entiende porqué ella resalta con amor que con las matemáticas y la física “la complejidad de los desafíos que te propones no tiene techo, podes resolver el problema más complejo que exista o algo más concreto para explicar cualquier fenómeno que nos rodea. La matemática es una disciplina muy libre, y es una lástima que solo esté asociada a números aburridos”.

- ¿Actualmente qué está investigando?

- En 2019 retorné a Argentina. Actualmente trabajo en varios temas, siempre relacionados a la resonancia magnética. En particular, y el más importante a resaltar, es que tenemos un convenio específico de investigación y desarrollo con la empresa YPF Tecnología (Y-TEC). El objetivo del convenio es desarrollar metodologías que involucren técnicas de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para la caracterización de reservorios no convencionales, tanto de gas como de petróleo. Somos varios los investigadores y las investigadoras del grupo que estamos trabajando en este tema, que sin dudas aportará al desarrollo energético del país.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]