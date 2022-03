"Que cumpla los años que tiene que cumplir", dijo el tío del chico que mató en General Bustos

"No quiero justificar nada", dijo Joel Guevara tras relatar que su sobrino es adicto y "tuvo un ataque grande de histeria". Pidió paz para la familia de la víctima y contó que tras el choque recibieron amenazas.

Joel Guevara, el tío del joven imputado por el crimen difundió un mensaje por redes sociales donde relató los problemas de adicción de su sobrino, contó que había robado el vehículo del taller de cerrajería de su cuñado y aclaró: "Como familia queremos que cumpla los años que tiene que cumplir".

"No quiero justificar nada ni echarle la culpa a nadie. Que en paz descanse Gonzalo y ojalá el tiempo le traiga paz a su familia", arrancó el posteo Joel Guevara. El hombre evitó defender a su sobrino y admitió que "es adicto a las drogas y eso le ocasionó problemas mentales".

Sobre el choque el hombre explicó: "Tuvo un ataque grande de histeria, sumándole pastillas y drogas, fue ciego, le robó la camioneta a mi cuñado de su taller de cerrajería, salió e hizo lo que hizo". Y aclaró: "Queremos que cumpla los años que tiene que cumplir".

"Solamente queremos decirles que era un chico que estaba enfermo y que buscamos hace años por todos los medios posibles intentar ayudarlo con especialistas", agregó Guevara, y aseguró que advirtieron que "algo así podía pasar".

"Recurrimos millones de veces al Estado en busca de ayuda advirtiendo que algo así podía pasar y nunca nos dieron atención al caso", relató el hombre y agregó: "La solución era internarlo en algún instituto privado los cuales los precios son arriba de 150 mil pesos mensuales para una familia de clase media baja laburadora como nosotros era imposible".

El hombre contó que recibieron amenazas y por eso decidió explicar la situación por la que atravesaba su sobrino: "Se que las palabras que digo no le traen consuelo a nadie pero intento frenar que esto se siga saliendo de las manos hemos recibido amenazas con nuestros hogares dónde viven niños ancianos gente discapacitada, repito no justifico lo que hizo el está donde debe estar y va a cumplir los años que le toquen.

Pero su familia su madre padre hermana, no tienen nada que ver con lo que pasó. Qepd Gonzalo".

"Lo único que yo pido es que se haga justicia"

Tras el crimen también habló Yudith Robledo, la mamá de joven que fue atropellado este martes en barrio General Bustos y pidió Justicia por Gonzalo. Negó que su hijo conociera al asesino y que el choque haya sido tras una persecusión intencional por un supuesto ajuste de cuentas, tal como trascendió en algunos medios.

En declaraciones a Canal 10, la mujer contó que el joven de 29 años había estado con ella minutos antes del accidente y poco después de escuchar el impacto, se enteró que se trataba de su hijo: "Sentimos una explosión de donde yo vivo pero yo pensé que ya había llegado, al rato me entero que era él".

Yudith enfatizó que a su hijo no lo perseguían: "Estuvo conmigo un minuto antes y salió de acá, no es lo que dicen otros canales, nada que ver", dijo y agregó: "Algunos noticieros dicen que era narco, mi hijo no era ningún narco, mi hijo trabajaba".

"Lo único que yo pido es que se haga justicia, este tipo va a salir, si tiene un problema que se lo trate porque va a haber más Gonzalos", afirmó Robledo.

