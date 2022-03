Carlos Gutiérrez: “No queremos el default y estamos dispuestos a dar quorum”

El diputado nacional de Córdoba Federal, se pronunció a propósito del acuerdo entre el Gobierno y el FMI, pero aclaró que no avalarán “un plan plurianual que no pasó por el Congreso”.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez, sentó la posición del bloque Córdoba Federal respecto al tratamiento en Diputados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nuestra propuesta es que el Congreso se limite a pronunciarse sobre lo que manda la Constitución y la Ley 27.612 en esta materia: el Congreso debe limitarse a autorizar la reestructuración de la deuda, y no avalar un programa plurianual de gobierno que no solamente no ha pasado por las cámaras de Diputados y Senadores, sino que es responsabilidad excluyente del Ejecutivo Nacional”, sostuvo el legislador.

Adelantando cómo Córdoba Federal votará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Gutiérrez aseguró que el bloque dará quorum. “Nosotros no queremos el default, estamos dispuestos a dar quorum, estamos dispuestos a autorizar al Poder Ejecutivo a que lleve adelante esa negociación con el FMI", enfatizó el dirigente riocuartense.

Otras de las definiciones brindadas por el legislador nacional medianteun h9ijo en la red social Twitter, apuntan a diferenciar lo que puede ser la conformidad con la negociación con el FMI que pueda cerrar el Gobierno y brindar el apoyo a un plan económico. “No estamos dispuestos a avalar un plan plurianual que no pasó por el Congreso”, sostuvo Gutiérrez.

Y concluyó con una pregunta, que a la vez resulta una aseveración: “¿Cómo desde Córdoba vamos a apoyar un plan plurianual que no discute o rediscute la matriz energética, que sigue planteando el aumento de impuestos como, por ejemplo, los derechos de exportación y que nada dice de resolver los problemas de inequidad en el reparto de subsidios a nivel nacional?”.

Noticia relacionada