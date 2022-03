Juez, crítico con el PRO: "Se tienen que quedar en las bancas y con paciencia"

El senador nacional por Córdoba Luis Juez dijo este miércoles que los legisladores “se tienen que quedar en las bancas” y “con paciencia”, al cuestionar la retirada del recinto de los legisladores del PRO ante la mención del presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de que haya avances en la investigación judicial sobre el origen de la deuda con el FMI, en el marco de la Asamblea Legislativa.

En declaraciones a Radio con Vos, Juez manifestó que se quedó en su banca, a pesar de no compartir el sentido de lo que decía el Presidente, ya que tiene en cuenta "la responsabilidad que la gente me confirió cuando me eligió".

“Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuando me quedo, cuando me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo”, dijo, fiel a su estilo.

La retirada del recinto de los diputados y senadores del PRO ante la mención del presidente Alberto Fernández generó diferencias internas en la coalición opositora y abrió un interrogante sobre el escenario que se planteará durante el año legislativo que se inicia.

Los representantes del PRO cumplieron con lo que habían anunciado durante los días previos a la sesión: que se retirarían de la Asamblea Legislativa si el Presidente hacía alusión a la querella criminal sobre el préstamo tomado durante el gobierno de Mauricio Macri.

“No te ofende quien quiere, sino quien puede. A mí no me va a ofender Alberto porque no tengo nada que ver”, afirmó Juez y consideró que Juntos por el Cambio “debe empezar a llevar el partido de otra manera” porque es lo que “la sociedad demanda”.

Sobre la figura del jefe de Estado, Juez indicó: “No me gusta, no lo acompaño, no lo voto, pero es mi presidente, porque es el presidente de todos los argentinos”.

Fuente: Télam

