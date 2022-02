Fernando Juárez: “El equipo necesita ganar para que estemos tranquilos”

La llamada al volante de Talleres Fernando Juárez (23 años) demoró unos minutos, esperando la finalización del duelo de Champions League entre Atlético de Madrid y Manchester United, pero para sorpresa del entrevistador, el “Ajito” estaba abocado a otra actividad. “Vos sabés que no siempre veo los partidos. Me gusta despejarme, no estoy todo el tiempo hablando de fútbol y viendo partidos. Me quedo mirando el celu, videos de “boludeces” porque si no me harto”, le cuenta a La Nueva Mañana.

“Además me tengo que enfocar en Talleres, es mi desafío primordial, acá la exigencia es grande y además de disfrutarlo debemos responder, si no se complica”, agrega.

-¿Imaginabas que ibas a tener la chance de quedarte y encima de jugar?

-La verdad, no; de hecho había conversaciones avanzadas en Ferro Carril Oeste donde me garantizaban la titularidad. No me ilusionaba con quedarme. Me llamaron de Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero, mi provincia, y de repente me tocó quedarme y ser titular. Tuve una reunión con el DT (Ángel) Hoyos y me convencieron. Y encima me toca ser titular, quiero cuidar el lugar que me gané y defenderlo partido a partido, entrenamiento a entrenamiento.

-Tu rol en cancha es más que nada de equilibrio…

-Sí, estar ubicado delante de los zagueros centrales, ser primera opción para recibir la pelota y descargar en los creativos. Y de balance también. Me están saliendo las cosas. Me siento cómodo. Tengo libertades para avanzar pero sobre todo mi tarea es ser equilibrio en la marca, recuperar la pelota y dar el primer pase.

- ¿Por qué pensás que le está costando a Talleres acomodarse?

-La vara quedó muy alta de la temporada pasada. Este club se merecía estas tres competencias y por eso el hincha se quedó con esa imagen. Ya la vamos a recuperar. El DT llegó hace un mes, estamos interpretando la idea de juego. De todas maneras sabemos que el margen es poco porque le gente nos lo hace saber y debemos estar a la altura. Dentro de poco vamos a encontrar el funcionamiento ideal. Todo con mucho trabajo.

-¿Cómo vivís este momento de titular en un club que en dos meses jugará Copa Libertadores?

-Es una responsabilidad. A decir verdad estoy feliz, pero igual necesitamos que empiecen a aparecer los resultados. No me voy a salvar solo, acá estamos todos en la misma bolsa. Si no ganamos, los que corremos el riesgo de perder la titularidad somos todos. Y a mí me costó mucho ganarme este lugar. Estoy en el club desde los 12 años, me fui a Agropecuario a préstamo para ganar experiencia y aprendizaje, ahora que tengo la oportunidad no la quiero desaprovechar. Y la Copa, claro está, es una motivación y queremos dar la talla.

- La decisión de quedarte implicaba estos riesgos…

-Sí, claro. No me arrepiento de nada. Y no estoy ajeno a estas situaciones, por más que tenga la confianza del DT y de mis compañeros, acá lo que importa es lo colectivo. Creo estar preparado. En la temporada del ascenso a Primera, en 2016, concentré todos los partidos, jugué seis y eso que estaba el “Cholo” Guiñazú, Mauro Burgos, Jeréz Silva, era un plantel competitivo y sumé algunos minutos. Es el momento de plasmar el aprendizaje. El tema es que el equipo necesita ganar para que todos estemos tranquilos. Y todavía no pudimos convertir un gol.

-Contra Patronato el partido fue de los más flojos…

-Es que pasó de todo: en el precalentamiento se descompuso (Rodrigo) Garro; la lesión de Enzo Díaz, no teníamos por expulsión a Girotti y encima todavía no se recuperaron Valoyes y Santos. Así y todos dimos la cara. Entiendo que los hinchas quieran ganar, nosotros también pero el partido se nos presentó con muchas dificultades. No es excusa, contra Newells no tenemos más remedio que ganar, estemos con plantel completo o no. El esfuerzo y el desgaste que hicimos en Paraná se va a valorar solamente si sumamos los tres puntos.

-¿Con quién vives en Córdoba?

-Solo. Tengo un hijo, Faustino, de 11 meses, ante Unión vino a la cancha por primera vez. Es un amor el gordo. Tengo muchos desafíos este año y espero lograr regularidad y continuidad. Nadie me asegura el puesto, lucho todos los días para consolidarme. Para eso me quedé en Talleres.

