Villa Los Aromos: vecinos en alerta quieren impedir una carrera de rally

Al parecer, marzo marcará el inicio del rugir de motores en el departamento Santa María: el 20, la primera fecha de un campeonato organizado por la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally (ACPUR) surcaría caminos vecinales de Los Aromos y La Paisanita, con el auspicio de una de las comunas involucradas y todo el movimiento que una actividad de este tipo conlleva. El uso del condicional está dado por el hecho de que la Asociación no confirma oficialmente el lugar, solo comunica que será “cerquita” de Córdoba. Pero extraoficialmente no hay dudas y los vecinos de Los Aromos ya juntaron 400 firmas para evitar que la competencia se realice, elevaron un petitorio a la organización y a la propia presidenta comunal, y dicen que si es necesario se interpondrán al paso de los autos.

Preso en mi ciudad

Gabriel Mahieu no olvida aquel fin de semana de 2014 en el que estuvo literalmente impedido de moverse de su vivienda. Hacía sólo un par de años que se había mudado a Los Aromos, en busca de la tranquilidad que le había sido negada en otros lados, y “un buen día, era viernes, la policía vino a decirnos que no íbamos a poder salir porque iba a haber una jornada de rally de Los Aromos a La Paisanita”. “Yo tuve la carpa de regularidad plantada frente al portón de mi casa y los autos acelerando a lo loco. En ese momento éramos pocos vecinos, pero hubo mucho malestar”, rememoró.

Casi ocho años después, la situación amenaza con repetirse. Con la diferencia de que la zona se pobló, ya no son cuatro vecinos sino decenas los involucrados, y prácticamente no hay familia de la zona que esté de acuerdo con el evento.

“Nos llegó el mensaje de que iba a pasar el rally, fui a la comuna y no sabían nada; hablé con un responsable de Tránsito y me mostró el mapa con los recorridos, los lugares, todo tal como está organizado. Luego vimos el posteo de la presidenta comunal en las redes, ahí confirmamos todo y decidimos iniciar el reclamo”, graficó Mahieu en diálogo con La Nueva Mañana.

“Gente tan jodida”

Lo que empezó como un rumor entre habitantes de la Villa se fue ratificando con el correr de los días. El 20 de febrero la presidenta comunal Nelly Morales comunicó en su Facebook personal que “muy pronto en esta villa rugirán los motores, nuevas competencias y autos clásicos visitarán nuevamente y por tercera vez a los aromos”. Y celebró que “el clásico de los tuercas comenzará y sin duda mucho público y podrán participar cooperadores escolares, agrupaciones de padres y todo aquel que recaude en beneficio de la educación. A prepararse! Nuestra Comuna invita! EL CIRCUITO UNIRÁ OTRAS COMUNAS Y A LAS FAMILIAS!!!!!!”.

Las críticas que le llovieron tras el posteo no amilanaron a la ex diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. “Che por que será que hay gente tan jodida? Que en vez de ser optimista gasta guita en tirar para atrás eventos como éste! Donen solidaridad muchachos!!!”, retrucó antes de llamarse a silencio.

Publicación de Nelly Morales en su Facebook.

Lo de la presidenta comunal es un estilo. Ex integrante del partido Paufe liderado por el represor Luis Patti, y sucesivamente cercana a Adolfo Rodríguez Saá, Elisa Carrió y el PRO de Mauricio Macri, Morales transita desde 2019 una gestión que no ahorró escándalos, renuncias y polémicas. La última fue este verano, cuando el procurador, el ex gendarme vinculado a empresas de seguridad privada Alberto Horacio Balduzzi, abandonó el cargo y reclamó un millón de pesos de honorarios.

A nivel político, Morales -que ahora parece haberse acercado a Hacemos por Córdoba- está enfrentada a su vecino presidente comunal de La Paisanita, Ignacio Sala, quien le ganó la interna departamental del PRO. Paradoja del destino, la carrera los unirá: de acuerdo a lo previsto, los autos surcarán el camino interno entre ambas localidades.

Sala, empero, es tajante: “Oficialmente no estoy al tanto, y soy de la postura de que las cosas no se hacen sin consultar. Menos un rally, que ya sabemos como dejan los caminos”. “Por La Paisanita no pasarán”, se diferenció.

Bajen un cambio

Mientras resuena aquello de “pueblos chicos infiernos grandes”, los vecinos juntaron firmas y voluntades en un escrito en el que se oponen a la carrera. “Entendemos que esta actividad debe llevarse a cabo en espacios donde no ponga en riesgo a terceros y su trazado no intervenga de forma disruptiva la vida de una comunidad como la nuestra” señalaron, y remarcaron que “si bien hace años atrás se utilizaba el camino que une a las localidades de Villa Los Aromos y La Paisanita como circuito de las pruebas automovilísticas, hoy ese espacio cuenta con un cambio de fisonomía y crecimiento demográfico”. Por ello, solicitaron “que revean y eviten tener este evento en la taza que comprometa nuestra localidad, de esta manera evitar desencuentros entre vuestra organización y los habitantes locales”.

La presidenta comunal Nelly Morales.

“Acá nadie quiere que se haga, por un montón de razones -completa Mahieu-. Nosotros elegimos vivir acá porque queremos estar en armonía con el lugar, y consideramos que una carrera de rally tiene que estar en un lugar donde no haya gente, y acá hay un montón de casas a la vera del camino; no nos oponemos a que corran, pero acá no”.

La contaminación sonora es otro de los argumentos de los vecinos, que le llevaron una propuesta a Morales: que los recursos para cooperadoras escolares, uno de los argumentos esgrimidos en su posteo difusor de la carrera, salgan del dinero recaudado en el verano por estacionar cerca del río, casi 4 millones de pesos. A la fecha no hubo respuesta.

Informaciones extraoficiales dan cuenta de que la carrera iniciaría en el Paseo de la Virgen, constaría de dos pruebas de velocidad y se utilizaría como parque automotor el playón de la escuela. “La comuna la está vendiendo como que la gente está de acuerdo, pero acá nadie quiere la carrera. Pensamos impedirla, hay gente que está proponiendo ocupar la calle”, completó Mahieu y señaló que “el presidente de la ACPUR confirmó que la carrera se hace en Los Aromos y que la ´cerraron´ en enero directamente con Nelly Morales”. Alfredo Vélez, máximo dirigente de la Asociación, no respondió ninguno de los mensajes de La Nueva Mañana. Sí lo hicieron desde la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Córdoba (FRADC), de la que depende la Asociación: las flamantes autoridades, que están asumiendo en estos días, se anoticiaron del malestar vecinal tratarían el tema la primera semana de marzo.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]