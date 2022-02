Video: así reaccionó una corresponsal ante la actitud machista de un conductor

En la mañana de este jueves, pasadas las 10 local, Diego Laje, conductor del canal de noticias LN+, se conectó a distancia con Elisabetta Piqué, periodista, corresponsal del diario y experta en conflictos bélicos, quien se encuentra en Ucrania cubriendo la invasión de Rusia.

En varias ocasiones, Laje -desde el estudio televisivo- insistió en explicarle a la corresponsal cómo debía realizar su trabajo, dando cuenta de las acciones qué ésta tenía que cumplir para protegerse, como ingresar al hotel y alejarse de las ventanas. Incluso, le recomendó preguntar por un estacionamiento subterráneo para protegerse de un eventual bombardeo. “Eso es lo más conveniente que podés hacer en este momento, después, mientras tanto...”.

En el cuadro en pantalla de Elisabetta Piqué se sentían las alarmas de fondo en la ciudad, mientras a ella se la veía preocupada, soportando las explicaciones y apurada por cortar la videollamada. Entonces, la corresponsal interrumpió las explicaciones del conductor y dijo: “Bueno, los saludo, gracias, hasta luego". Sin embargo, se escuchó al aire que la periodista se dirigió a Laje como "Este pelot...”.

“Elisabetta, tranquila”, manifestó el otro periodista de LN+ en Buenos Aires, Fernando Carnotta, en claro apoyo a su compañero varón, y sin empatizar con el enojo de la corresponsal, quien en pleno ataque ruso, con las sirenas sonando de fondo, debió escuchar a Laje darle explicaciones desde Argentina , mientras ella exponía su vida.

El momento, transmitido en LN+, se hizo viral y se convirtió en trending topic en Twitter, generando memes y bromas al respecto. Laje fue acusado en las redes de "mansplaining nivel guerra".

Qué es el "mansplaining"

La palabra mansplaining es un neologismo anglófono basado en la composición de las palabras man (hombre) y explaining (explicar), que se define como "explicar algo a alguien, especialmente un hombre a una mujer, de una manera considerada como condescendiente o paternalista".

Este concepto también incluye situaciones en las que un varón monopoliza la conversación con el único propósito de jactarse y aparentar ser más culto que la mujer que escucha.

En un artículo de opinión titulado Men Explain Things to Me (Los hombres me explican cosas), la escritora estadounidense Rebeca Solnit cuenta una anécdota acerca de un varón en una fiesta que se le acercó diciendo que sabía que ella había escrito algunos libros, ella respondió hablando de su más reciente libro sobre Eadweard Muybridge con lo cual él la interrumpió y le preguntó si había "oído hablar del libro sobre Muybridge más importante que había salido este año", sin saber que ella era la autora.

El término pronto se hizo muy popular entre blogueras feministas y en los comentarios de la escena política, como un término muy necesario para definir un concepto antiguo y una experiencia frecuente. Además fue seleccionado en la lista de palabras del año 2010 del New York Times y nominado término más creativo del mundo en 2012 por la American Dialect Society y añadido a la versión en línea del Oxford Dictionaries en 2014.

