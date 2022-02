Los empresarios cordobeses y el acuerdo con el Fondo Monetario

Especial para La Nueva Mañana

A una semana de que dieran a conocer los lineamientos centrales del acuerdo con el Fondo, el entendimiento continúa siendo el principal tema de debate. El ministro de Economía, Martín Guzmán, actor principal de la negociación, aclaró que no habrá un esquema de ajuste, tampoco reformas laborales, previsionales, ni privatizaciones. En efecto, el FMI habría flexibilizado su recetario y la Argentina accedería a un programa menos ortodoxo que el exigido a Egipto, Ecuador, Grecia o Turquía. A estos últimos le solicitaron mayor ajuste fiscal en los primeros años del acuerdo para alcanzar el superávit. Algo que solo pudieron cumplir mediante una reducción de las erogaciones, gasto e inversión del Estado.

Contrariamente, el acuerdo que deberá pasar por el Parlamento nacional contempla una senda más suave hacia el equilibrio fiscal primario. Desde el entorno del presidente Alberto Fernández enfatizan que el déficit fiscal para este año pactado con el organismo multilateral de crédito (-2,5% del PBI) puede cumplirse, inclusive, “con un crecimiento del gasto en términos reales”. Esta es una de las claves por la que la CGT se manifestó a favor de la entente. Sin embargo, los críticos del acuerdo señalan a la auditoría trimestral del organismo acreedor como un indicio de que la negociación no fue lo suficientemente férrea de parte del equipo económico. Otros también proponen judicializar el endeudamiento por tratarse de un crédito tomado por la administración de Mauricio Macri para financiar fuga y especulación financiera.

Así las cosas, desde La Nueva Mañana consultamos sobre el tema a cinco empresarios cordobeses referentes de la producción de manufacturas y servicios. Se trata de sectores de peso que explican una gran parte de la oferta de empleo privado de Córdoba, como así también del PBI de la provincia. Gravitantes en las exportaciones, como así también en el mercado interno, imprescindible es el adjetivo que representa al parecer de nuestros entrevistados respecto al acuerdo. Vale aclarar que sólo se conocen las bases generales del mismo y, además, como explicó Martín Guzmán en su raid mediático, las metas y “condiciones” definidas tendrán que ir “adaptándose” a las circunstancias mediante nuevas negociaciones.

Pablo Gigy, CEO de Macena S.A.

Para Pablo Gigy, CEO de Macena S.A, empresa desarrolladora de software, “es muy importante” el entendimiento con el FMI. Se trata de una “condición necesaria” para el “crecimiento y el desarrollo socioeconómico” de la Argentina. El acuerdo es “fundamental” para tener una economía más previsible, lo cual mejora las “expectativas” y permite al sector productivo y “a nuestro sector tecnológico” “acceder a financiamiento internacional” para fortalecerse. Consecuentemente, no tener un acuerdo significaría un escenario negativo “para el clima de negocios en general”, con imposibilidad para “el sector privado” y el “Estado” de acceder a “financiamiento”.

Gigy, quien además preside el Córdoba Technology Cluster, cree que generar condiciones de previsibilidad y orden en el gasto público son claves para el futuro. Así se generan “incentivos” para que las empresas puedan “invertir” más, sobre una base de equilibrio fiscal con un gasto “inteligente”, “sin afectar a los sectores más necesitados”. Porque, en última instancia, “la única forma de incrementar genuinamente las reservas es logrando que los ingresos superen a los gastos”. De este modo, el acuerdo podría transitar la senda de la sustentabilidad.

Miguel Zonnaras, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec), Miguel Zonnaras, celebró el principio de acuerdo que evita el default. Ese escenario sería “muy complicado” porque el comercio exterior requiere para su consolidación “previsibilidad en sus variables”. En efecto, una situación de cesación de pagos genera todo lo contrario. Argentina cuenta con cuatro defaults en su historia, razón por la cual tiene el mote de “país incumplidor de compromisos asumidos”, explica Zonnaras. Esta “imagen” para “nuestra marca país” es muy “nociva” para los privados, porque se genera desconfianza y para cada operación “se generan un sinnúmeros de obligaciones y exigencias que vuelven inviable los negocios”. “Claramente”, no acordar “hubiera sido muy negativo para el sector y el desarrollo”.

Desde la cámara están convencidos del potencial que tiene “Argentina como generadora de desarrollo y actividad económica”, siempre y cuando se la fomente. Para el titular de la cámara de exportadores, quien además preside la alimenticia Georgalos, la clave está en la generación de “divisas genuinas” y excedente la balanza comercial. “La solución es una buena performance exportadora de los sectores, empezar a trabajar por cadena de valor y potenciarlas para se puedan generar los dólares suficientes que el país necesita para honrar sus compromisos y desarrollarse”, explicó Zonnaras.

“Nadie ayuda a quien no cumple…”

Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios.

Por su parte, Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa), calificó como “necesario” al tratado celebrado con el FMI. Atento al poder de compra de los ingresos, y a falta de mayores precisiones sobre la “letra chica”, señaló que si las condiciones de ajuste son “muy exigentes” podría repercutir en el “poder adquisitivo de la gente”. También alertó que sería “perjudicial si buscan resolver los desajustes económicos fijando nuevos impuestos, ahogando aún más a las empresas, especialmente a las Pymes”. Pero no acordar viene aparejado a mayor incertidumbre económica con repercusiones en la oferta y la demanda.



Palpacelli, quien también es titular de la red de supermercados Almacor, agregó que las consecuencias de un impago en el corto plazo “no serán buenas”. “Una disparada del dólar, estampida de precios, crisis bancaria -entre otras- no serían descartables. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para evitar un default que nos convertiría en parias mundiales”, precisó. A la par, Daniel Urcia, presidente de Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) aclaró que el no pagar afecta no solo al sector privado que pierde financiamiento y eventuales inversiones, sino por sobre todo “al Estado”. “Nadie ayuda a quien no cumple…”

Daniel Urcia, presidente de Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas.

Urcia entiende que el principio de acuerdo sienta las bases para futuras negociaciones. De todos modos, para el dirigente empresario es clave que el Gobierno demuestre “voluntad de hacer correcciones económicas” para que se puedan “resolver” eventuales inconvenientes en el marco de lo acordado. “En definitiva, todo depende de Argentina y de los argentinos”. En el mismo sentido, el supermercadista Palpacelli opinó que es probable que no se cumplan “los compromisos asumidos tal cual están planteados”. Pero en la medida en que “el país el país se muestra ordenado y razonable, podrá renegociar todo lo necesario para seguir adelante”.



Desde la Cámara de la Construcción de Córdoba asumen que el arreglo con el organismo que dirige Kristalina Georgieva repercutirá “favorablemente en el sector”. Desde el sector de la obra pública están atentos al viaje del presidente Alberto Fernández a Rusia y China porque, encaminado el acuerdo con el FMI, podrían destrabarse inversiones en infraestructura desde esos países. Además, Luis Lumello, presidente de la cámara, consideró que “algunas metas” que solicita el Fondo Monetario en el acuerdo “coinciden con las que casi todo el arco productivo viene solicitando desde hace tiempo”. Entre ellas se destacan: “controlar la inflación, disminuir la emisión y bajar el déficit fiscal; que no significa dejar de asistir a quienes sin duda lo necesitan, sino optimizar y racionalizar el gasto público, y paralelamente desarrollar políticas de incentivos a la inversión”.

Luis Lumello, presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba.

El endeudamiento en números

Se trata del empréstito contraído por la gestión de Mauricio Macri en 2018, bajo la modalidad de “stand by”. El crédito aprobado por el FMI fue, primero, por un total de 50 mil millones de dólares, para luego aumentar a u$s 57.100 millones, incrementando los desembolsos durante el 2018 y 2019. De ese monto, el Fondo depositó el 90% para paliar una crisis económica como resultante de la desregulación financiera y la emisión en exceso de deuda bajo legislación extranjera. Como contrapartida el gobierno de Cambiemos se comprometió a bajar el déficit fiscal, el gasto social y la emisión para domar la inflación y generar condiciones para la recuperación, decían.



¿Qué ocurrió? En el 2018 la economía cayó 2,6%, la inflación fue del 47,6% y el peso fue una de las monedas que más de devaluó en el mundo. ¿El crédito estimuló la actividad privada y la inversión? De ninguna manera, de acuerdo a información de Indec, el consumo privado cayó 2,4% y 3,3% el público; mientras que la formación bruta de capital fijo se desplomó un 5,7%. El año 2019, en donde Cambiemos terminó de recibir la totalidad del préstamo, no cambió la ecuación. La recesión fue de 2,1%, los precios escalaron un 51% y el peso siguió devaluándose. La demanda agregada se contrajo un 5,9%; explicada por un desplome del consumo privado de -6,4% y la retracción de la formación bruta de capital fijo de -15,9%.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]