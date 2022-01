Crisis en Ucrania: Joe Biden dijo que no enviará tropas a Ucrania

El voltaje no cesa en el este europeo. Mientras Estados Unidos afirmó que “no tiene la intención” de enviar soldados a la región, Rusia lo acusó de “exacerbar las tensiones”.

Biden aseguró que no planea enviar tropas a Ucrania. Desde Rusia lo acusan de "exacerbar las tensiones" en la región.

Biden aseguró que no planea enviar tropas a Ucrania. Desde Rusia lo acusan de "exacerbar las tensiones" en la región.

El cruce de acusaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin no parece decaer. Mientras Rusia acusó hoy a la Casa Blanca de "exacerbar las tensiones" en Ucrania tras poner en alerta a 8.500 soldados estadounidenses, el presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó este martes "no tener intención" de enviar soldados a Ucrania, aunque no descarta sanciones económicas al presidente ruso, Vladimir Putin, si ordena una invasión.

Estos nuevos enfrentamientos verbales elevan la alarma en la actual disputa entre Rusia, que exige a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que frene sus operaciones en Europa del Este, y las potencias occidentales, que acusan a Moscú de una eventual invasión ante el incremento de su presencia militar en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia.

En este contexto, Moscú denunció hoy que la puesta en alerta de 8.500 soldados estadounidenses "exacerba las tensiones" en la actual crisis en Ucrania.

"Observamos con gran preocupación estas acciones estadounidenses", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. Según el vocero, EE.UU. está "exacerbando las tensiones" con esta actitud.

Ayer, el portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció que Estados Unidos puso en alerta a unos 8.500 militares que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN en el contexto de la crisis en Ucrania.

Estas tropas intervendrían en apoyo de la fuerza de reacción rápida de la OTAN, que cuenta con 40.000 militares.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó en esta jornada que no tiene intenciones de enviar fuerzas.

"No tenemos intención de poner fuerzas estadounidenses o fuerzas de la OTAN en Ucrania... No habrá fuerzas estadounidenses que se trasladen a Ucrania", dijo Biden.

Rusia desmiente que tenga intenciones de lanzar una ofensiva, pero vincula la desescalada a que se acepten algunas exigencias como la no ampliación de la OTAN para incluir a Ucrania.

Sus reivindicaciones fueron calificadas de inaceptables por las potencias occidentales, pero Estados Unidos se comprometió a dar una respuesta por escrito a Moscú sobre sus acusaciones en los próximos días.

Fuente: Télam