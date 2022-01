La madre de Luana declaró que tras la denuncia "fue un calvario su vida"

Entrevistada por Canal 12, Cristina, la madre de Luana Ludueña, en medio del dolor de la pérdida de su hija, anticipó que pretende avanzar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia. “Quiero que se pudra en la cárcel", dijo sobre Diego Concha. "A mi hija no me la devuelven más. Mi alma está rota en mil pedazos, pero ella me da fuerzas. No tengo miedo”, completó.

"Le arruinó la vida", aseveró con contundencia y dolor. "Después de la denuncia y su intento de suicidio por ese motivo, fue un calvario su vida”, detalló.

También se refirió a un bombero que la hostigaba a Luana Ludueña, tras su denuncia sobre el ex director de Defensa Civil. “Es amigo de los hijos de Diego Concha y del entorno que también trabaja en el ETAC”, apuntó la madre. "En dos oportunidades se presentó en la clínica donde estaba internada y en el trabajo, ella trabajaba en el Orfeo. Lo sacaron con la Policía”, denunció la madre.

Finalmente, con la voz entrecortada, la madre expresó: “Me pidió que la dejáramos ir porque estaba sufriendo mucho. Estaba cansada de fingir que estaba bien, por dentro estaba rota en mil pedazos”.

Luana se quitó la vida el viernes pasado, dos meses después de denunciar al ex director de Defensa Civil de la Provincia por abuso sexual. Por esta denuncia y una anterior por violencia de género, que le propinara su ex pareja, Diego Concha está detenido en la cárcel de Bouwer.

Por la denuncia de la joven bombera de Pilar, Concha está imputado por abuso sexual con acceso carnal calificado por haberlo cometido en ocasión de sus funciones y en un contexto de violencia de género.

Basándose en el caso Sathya, en el que se condenó a un hombre por la muerte por autodeterminación de su hija, a la que había violado; el abogado de Luana Ludueña, Carlos Nayi, pretende que se inculpe a Diego Concha por su fallecimiento y se lo condene a prisión perpetua.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

