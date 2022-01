Nuevas medidas: cómo obtener y descargar el pase sanitario

El pase sanitario está disponible en la aplicación móvil oficial de “Ciudadano Digital Córdoba (CiDi)” y a través de la aplicación Cuidar de Nación.

Podrá visualizarse desde la opción “Documentos” con el nombre de “Vacunación Covid-19”, para usuarios registrados de nivel 1 o 2 en Ciudadano Digital (CiDi).

Esta credencial virtual se muestra en color verde si el pase sanitario está habilitado, o en rojo en caso de no estarlo.

Contará con la información personal, fecha de última dosis y un código QR de verificación en el frente; y el detalle de las vacunas recibidas en el dorso.

Cabe señalar que la aplicación de CiDi permite descargar la credencial en formato PDF y además cuenta con un enlace para reportar errores u omisiones en los datos personales o en el registro de las vacunas.

En caso de no contar con una cuenta CiDi para poder visualizarlo, podrá crear una desde cidi.cba.gov.ar o bien comunicarse con alguna de las vías de atención disponibles en la web de Gobierno para recibir asesoramiento.

Asimismo, de no tener instalada la aplicación móvil, se podrá descargar de Play store y App store.

Consultas sobre la vacunación

La web del Ministerio de Salud de la Provincia permite consultas sobre el registro de aplicación de vacunas.

Las opciones de consultas están agrupadas en función de las dudas y preguntas que surgieron o fueron surgiendo de los ciudadanos en lo que va de la campaña.

Me vacuné y no figura mi dosis: si una persona se ha vacunado y no figura con la dosis o la misma no es correcta, debe contar con el carnet de vacunación. En esta opción debe adjuntar frente y dorso del carnet para que se pueda corregir la dosis aplicada en el sistema.

Me figura una dosis que no me apliqué: en el caso de que figure vacunado, pero en realidad no lo esté, sólo debe adjuntar el DNI y la situación será analizada y corregida.

Noticias relacionadas: