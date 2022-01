Bares y restaurantes plantean dudas sobre la implementación del pase sanitario

"Nosotros no tenemos el poder de policía para exigir; no sé cómo va a reaccionar la gente", manifestó Natali (Foto Gentileza)

"Nosotros no tenemos el poder de policía para exigir; no sé cómo va a reaccionar la gente", manifestó Natali (Foto Gentileza)

Entre las medidas anunciadas a última hora de este miércoles por el Gobierno provincial, está la de disponer en bares el funcionamiento del pase sanitario durante todo el día. Consultado por La Nueva Mañana sobre este tema, el titular de la Cámara de Bares y Restaurantes de Córdoba, Guillermo Natali, se mostró con algunas dudas.

"La medida fue sorpresiva porque anoche nos enteramos por el Boletín Oficial de la Provincia", indicó Natali. Afirmó que se suscitan dudas en torno de la implementación de la medida y particularmente en "que la gente se acostumbre a llevar el pase sanitario". Y puntualmente, se refirió a la gente mayor, que no tiene celular y debería llevar su carnet de vacunación.

Además, advirtió que otra duda que genera en bares y restaurantes esta medida es cuánto podrá hacer el personal que tiene a su cargo la restricción de la entrada a quienes no estén vacunados. "Nosotros no tenemos el poder de policía para exigir; no sé cómo va a reaccionar la gente", remarcó.

De cualquier manera, se esperanzó con que al haber un alto porcentaje de vacunación, no se vayan a presentar mayores problemas.

"Esperamos que la gente nos acompañe, que sepa entender esto y que no sea un problema, sino una solución. Y que con este tipo de medidas, se terminen de vacunar quienes no lo han hecho aún; así de una vez por todas salimos de esta pandemia que nos tiene mal hace casi dos años con altibajos", concluyó.

