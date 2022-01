Fernando Alarcón: “Quiero lograr algo importante en el club”

“Estoy muy contento de haber venido a Instituto”, exclama Fernando Alarcón. Se le nota en su tono de voz, de cuando habla del proyecto, de las charlas futboleras que mantiene con el entrenador Lucas Bovaglio, de jugar en Córdoba, su provincia, de los compañeros que están llegando. Y en la misma sintonía, sin temor, sentencia: “Ojalá podamos darle la alegría a la gente”.

Alarcón sabe lo que es ascender. Lo logró hace unas semanas con la casaca de Tigre. No es que tiene el “secreto de la felicidad” ni la “fórmula mágica”, pero si la experiencia para transmitir sobre lo que se trata construir un equipo con pretensiones.

Entonces, en la charla con LA NUEVA MAÑANA, el marcador central relata: “¿Presión por ascender? Presión la tienen la mayoría de los clubes grandes. Instituto es un club muy grande y por eso vengo a tratar de aportar esa experiencia, quiero lograr algo importante en el club. Pero lo primero que tenemos que lograr es hacer protagonista a Instituto. Meternos en los puestos de arriba y después las cosas vendrán. Lo más importante, ahora, es llegar todos de la mejor manera al inicio del torneo e ir pensando en lo que va a ser el partido con Río Cuarto. Tenemos el torneo en Uruguay y nos va a servir para conocernos mejor entre todos los compañeros”.

Se lo nota firme cuando habla. Seguro de sus palabras. Y atención a lo que dice; porque en la misma línea sostiene: “Es un torneo muy largo, muy similar al año pasado, con la única diferencia de que no están los grupos. Lo más importante es arrancar sumando, desde la primera fecha. Si no es tres, sacar un empate. Para que tu rival no sume de a tres. Hacerse fuerte de local, eso teníamos en Tigre. De local sacamos mucha cantidad de puntos y de visitante, sino podíamos ganar, más allá de la jerarquía que teníamos, era sumar. Siempre sumar; y más en esta categoría. Es sumar, porque el torneo es muy largo. Hay que sacar puntos”.

Trayectoria

Fernando Alarcón, cordobés, nació el 16 de junio de 1994 en la localidad de Guatimozín. De niño jugaba en AMCAG, de su pueblo, e incluso con 14 años debutó en la Primera de su equipo, donde llegó a la final de un torneo. Todavía lo recuerda como uno de los momentos más hermosos que le dio el fútbol, ya que compartió plantel con su hermano Daniel.

A los 15 años pasó una prueba en Atlético de Rafaela y otra en Rosario Central y terminó eligiendo el club rosarino, donde hizo todas las divisiones inferiores.

El defensa central, además del “Canalla” jugó en Talleres, Villa Dálmine, Temperley y el referenciado Tigre, donde ascendió a Primera la temporada pasada.

A propósito del club de barrio Jardín, ahí coincidió con Bovaglio.

En ese marco, Alarcón contó: “Con Lucas hablamos, ya lo conozco de mi paso por Talleres. Hablamos de fútbol, de las ideas de juego de él. Hablamos sobre los partidos y demás”.

Sobre su paso por el Albiazul, el ahora jugador “glorioso” recuerda: “Estuve en Talleres el primer año del club en su regreso a Primera. Vine de Rosario Central a préstamo. Talleres es un club grande y está haciendo valer todo lo que consiguieron en estos años, que llevó mucho trabajo. Estuve siete u ocho meses, no llegué a cumplir el año de contrato y me volví a Central. Fue muy lindo ese paso porque conocí la ciudad y me gustó. Por eso, estoy muy feliz de estar nuevamente en Córdoba”.

“Yo soy de Guati”

Todo esa potencia y seguridad cuando habla de fútbol, de los objetivos y las metas que se ha propuesto en su arribo al club de Alta Córdoba, cobra otro tinte al referirse a sus orígenes. Es como si brillara su voz. Y, el pueblo es el pueblo. Siempre tiran lo recuerdos.

Cuando está dialogando con La Nueva Mañana y sale el tema de Guatimozin, el fornido marcador central dice: “Yo soy de Guati. Me fui de chico, porque hice todas las inferiores en Rosario. Somos un pueblito de unos 2500 o 3000 habitantes. Es un pueblo muy lindo, súper tranquilo. Tengo un lindo viajecito desde acá –se ríe-, porque estamos en el límite con Santa Fe. Guatimozin es muy lindo y súper cómodo”.

- ¿Dónde jugabas ahí?

- Se llama AMCAG. Toda la niñez jugué ahí y llegué a debutar en Primera. En el 2010 jugamos una final y la perdimos. Pero fue hermoso, porque tuve el privilegio de jugar con mi hermano, que es dos años más grande que yo. Tengo dos hermanos. Con Daniel compartí cancha y me quedó ese recuerdo hermoso. Algo que no me voy a olvidar nunca. No sé, tenía 14-15 años, y en esa final no dejaba de ser un pibe a la par de los otros, pero fue hermoso, porque cumplí un sueño.

- ¿Algún otro jugador de tu pueblo llegó a ser profesional?

- Si no fallo con los cálculos, creo que soy el único del pueblo. Es hermoso mi pueblo, cada vez que voy me tratan de diez. No me puedo quejar, me brindan todo.

- ¿Y cómo surgió lo de irte de pibe a Rosario Central?

- Justo estaba probándome en Rafaela. Quedé en Atlético de Rafaela y de ahí cuando estoy volviendo en el colectivo, con mi viejo, paramos en Rosario. Justo un amigo de mi viejo me hizo el contacto en Rosario para que me fuera a probar. Y fui, quedé y elegí Rosario Central. Tuve ese privilegio de poder elegir, fue hermoso.

- Tu papá te acompañaba a todos lados, ¿cómo se llama él?

- Héctor. Mi papá falleció hace varios años. Tuve el honor de que me acompañó ese tiempo. Lamentablemente lo perdí por una enfermedad. No me vio debutar en Primera, pero claramente siempre está presente. Ya me van a ver, cuando juegue en Instituto, que miro al cielo y es porque sé que él me acompaña.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]