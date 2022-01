Recordarán en Córdoba a José Luis Cabezas a 25 años de su asesinato

El próximo martes 25, a las 10, en la sede del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), Obispo Trejo 365, se realizará un acto organizado por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) Delegación Córdoba y el Cispren, conmemorando la figura de José Luis Cabezas, emblema de la lucha contra la impunidad.

José Luis Cabezas tenía 35 años cuando en las primeras horas de la mañana del 25 de enero de 1997, una patota integrada por policías y ex militares, era secuestrado y asesinado con las manos esposadas, para luego prender fuego a su auto, en una zona cercana a la ciudad de Pinamar.

“José Luis fue víctima del poder, un poder que impera todavía en algunos sectores de la sociedad, una impunidad aberrante que se paga con favores, dinero y silencio. Una foto en la tapa de un medio desencadenó la furia de un personaje poderoso de nuestro país, Alfredo Yabrán, un millonario empresario sospechado de ser miembro de una red de corrupción. En los pasillos de las redacciones se sabía que Yabrán no quería que difundieran su imagen, que no se hablara de él. José Luis consiguió la foto, una que lo mostraba relajado, veraneando en la playa con su pareja. No hizo falta más”, expresa el documento elaborado de manera conjunta entre Argra y Cispren.

El crimen de José Luis Cabezas se enmarca en una cadena de complicidades y constituye uno de los símbolos de lucha contra la impunidad y el rechazo a la barbarie y en favor de la libertad de expresión de las y los trabajadores de prensa de nuestro país.

Las organizaciones gremiales invitaron a participar del acto del martes, que se cumplirá a las 10, en la sede del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren).

En Villanueva

En el monolito ubicado en la calle “José Luis Cabezas” de la localidad de Villa Nueva, en departamento General San Martín, se realizará también un homenaje al reportero gráfico, a 25 años de su asesinato, para mantener viva su memoria.

Será el martes 25 de enero, a las 11, organizado por la Seccional de Villa María del Cispren; la Municipalidad de Villanueva; Argra (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), CTA- A (Central de Trabajadores de Argentina Autónoma) y Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa).

La actividad está programada en la calle que lleva su nombre, inaugurada un 25 de enero de 1998, con la presencia de sus familiares, luego de que el Cispren promoviera un proyecto que presentó al Concejo Deliberante de la localidad de Villanueva.