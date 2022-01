Villa San Isidro: denuncian nuevos ataques al recuperado Refugio Libertad 

Trabajadores Unidos por la Tierra, que gestiona proyectos productivos y de soberanía alimentaria, denunció un robo y vandalismo en predio donde funcionó un ex centro clandestino de detención.

Nuevos ataques sufrió en las últimas semanas el Refugio Libertad, el recuperado ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, que fue abandonado por el Ejército en la década del 90 y desde 2018 es recuperado por la organización Trabajadores Unidos por la Tierra. La organización social denunció en un comunicado de prensa que "volvimos a ser blanco de nuevos destrozos y robos de las instalaciones y herramientas de trabajo", y detalló que "se robaron varias llaves de agua de viejas bocas de incendio, el fin de semana rompieron un vidrio en la cocina del salón y este miércoles 12 de enero entraron a robar a una piecita de herramientas y se llevaron 3 trajes completos de apicultura y una pala de punta".

Traut recordó que "no es la primera vez que el Refugio Libertad, un espacio recuperado por las trabajadoras y trabajadores de la ruralidad para la producción agroecológica de alimentos sanos, para la organización comunitaria, el desarrollo de la economía popular, el cuidado del territorio y la reconstrucción de la memoria histórica, es blanco de ataques". Y puntualizó: "En agosto del 2021 hubo un incendio intencional atrás de la ex fábrica militar; en diciembre de 2020 se apersonó la policía con clara intención intimidatoria; en julio de ese mismo año, habíamos recibimos la violenta e injustificada “visita” de 60 policías armados, con caballería y división canes, enviados por orden del fiscal Peralta Otonello, coordinada con medios de comunicación de la zona, donde supuestamente buscaban 5 chanchitos de 8 kilos. Hechos que al día de la fecha no se han esclarecido ni identificados los responsables, ni mucho menos sancionados".

"Sepan que no van a intimidarnos, que cada apriete nos fortalece y nos confirma que nuestro camino es el correcto. Sepan que las tierras hoy están al servicio de la comunidad, de la memoria, del cuidado del monte, de la Soberanía Alimentaria y la producción agroecológica, y tengan muy en claro que no vamos a retroceder ni medio metro", finalizaron.

Noticias relacionadas: