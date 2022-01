Córdoba mantiene en ascenso las internaciones y muertes por Covid

El Ministerio de Salud actualizó el informe de la situación epidemiológica de la semana 1 de 2022 por Covid-19 en la Provincia de Córdoba, la número 105 desde el inicio de la pandemia. Al sábado 8 de enero a las 24 horas, la evolución de casos registró una disminución respecto de la semana anterior, mientras que la de internaciones y fallecimientos se mantuvieron en ascenso.

En cuanto a la curva de casos, se mantuvo en descenso desde la SE 23 hasta la SE 44 de 2021, a partir de la cual registró un incremento progresivo. El segundo pico de ese año fue en la semana epidemiológica (SE) 52, que superó los 60.000 casos semanales.

La semana con mayor cantidad de casos en la provincia fue la SE 52 de 2021, con 69.885 casos, al igual que en el interior (31.909 casos) y en Capital (37.976 casos).

En la SE 01 de 2022 se notificaron 6.408 casos menos que la semana anterior, lo que representa un descenso del 9,17 por ciento de casos en la provincia entre las semanas 52 de 2021 (69.885 casos) y 01 de 2022 (63.477). El porcentaje de disminución de casos semanales en Capital fue del 12,83 por ciento respecto de la SE 52 (4.874 casos menos) y del 4,8 por ciento en el interior provincial (1.534 casos menos).

Se observa una mayor cantidad de casos en Capital respecto del Interior a partir de la SE 39 de 2021, tendencia que continúa hasta la actualidad.

Desde la SE 45 de 2021, tanto Capital como interior muestran un incremento sostenido de casos y, a partir de la SE 50, un aumento exponencial. El promedio de casos semanales en estas últimas seis semanas fue de 28.339 casos en el total provincial, de 15.808 en Capital y de 12.531 en el interior.

En tanto, el promedio de casos diarios en los últimos 10 días fue de 9.050 en Provincia, de 4.791 en Capital y 4.259 en Interior. En los 10 días anteriores a esos, el promedio fue de 7.065 en Provincia, 4.087 en Capital y 2.978 en interior.

En lo que respecta al porcentaje de casos en menores de 20 años, si se tiene en cuenta el registro desde el comienzo de la pandemia, este grupo etario representa un 17 por ciento del total de casos registrados. Este indicador superó ese porcentaje en la SE 16 de 2021 y continuó ascendiendo hasta llegar al 34 por ciento. Posteriormente, se mantuvo con fluctuaciones, siempre por encima de la media histórica, hasta la SE 51, que registró un porcentaje inferior a la media por primera vez en el período, tendencia que se mantiene esta semana con un 14,82 por ciento.

En relación con los fallecimientos, la SE 01 de 2021 finalizó con un total de 7.097. Si observamos los fallecimientos por mes, junio de 2021 fue el mes con mayor porcentaje, registrándose el 18,57 por ciento del total de personas fallecidas. En 2020, el mes con mayor porcentaje fue octubre de ese año, con un 15,57 por ciento. En cuanto a los últimos meses, octubre de 2021 registró un 0,25 por ciento del total de fallecimientos, noviembre un 0,11 por ciento, diciembre 0,27 por ciento y, en lo que va de enero de este año, un 0,38 por ciento.

Cabe aclarar que el 66,8 por ciento de los fallecimientos por Covid-19 en 2021 y 2022 corresponde a personas que no estaban vacunadas.

Otros indicadores

La semana epidemiológica 01 de 2022 finalizó con un total de 692.943 casos confirmados de coronavirus en la provincia, de los cuales 90.502 casos continúan activos (47.907 en la Capital y 42.595 en el interior), con un porcentaje del 83,52 por ciento de personas recuperadas.

El RO -el número o ritmo de reproducción promedio de casos nuevos-, el principal indicador epidemiológico, finalizó la semana 01 con un valor de 1,18, inferior al registrado la semana anterior.

En lo que respecta a los principales indicadores de riesgo, la semana SE 01 muestra dos en riesgo alto: razón de 3,86 (incidencia de los últimos 14 días comparada con los 14 días posteriores) e incidencia de 3.511,13 (casos nuevos en los últimos 15 días cada 100.000 habitantes).

También dos indicadores muestran un mediano riesgo: positividad, que esta semana se incrementó a 21,1% (testeos positivos en los últimos 7 días sobre el total de testeos en ese período) y oportunidad de consulta de 3 días (días promedio desde el inicio de síntomas hasta la consulta del paciente de los últimos 7 días).

Por último, el porcentaje de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 si bien registra un aumento progresivo, muestra un indicador de bajo riesgo y, al terminar la SE 01, registró 683 personas internadas, lo que representa un 19,2% del total de camas de los sectores Público y Privado de la provincia Córdoba.

Otros indicadores de relevancia son el porcentaje de personal de salud que adquirió la infección, que representa un 1 por ciento del total de casos y la tasa de letalidad, que continúa descendiendo y esta semana mostró un porcentaje del 1,02.

Actualmente, en el 65 por ciento de los casos se pueden identificar el nexo de transmisión de la enfermedad y la mayoría de las infecciones se adquieren dentro del ámbito de los vínculos más cercanos.

En esta línea, es importante destacar que del total de contactos estrechos no convivientes de casos positivos registrados en la ciudad de Córdoba, el 72,5 por ciento refirió esta semana haberse contagiado en un entorno domiciliario.

En lo concerniente a casos activos en los barrios de la ciudad de Córdoba, el informe indica que la mayor concentración se observa en la zona central de la Capital y que, a la fecha, un 82,4 por ciento de los barrios presenta casos activos, lo que muestra un descenso del 0,4 por ciento en relación con la semana anterior. Por otra parte, el 67 por ciento de los barrios tiene más de 10 casos de Covid-19.

En la SE 01 se observó un incremento de barrios con casos activos en las categorías de más de 20 casos. Además, 20 barrios tienen más de 200 casos activos y cuatro barrios registran más de 700 casos activos.

Testeos y vacunación

En relación con los estudios, desde la SE 50 de 2021 los testeos se encuentran en ascenso, con un promedio semanal de 211.370 test. Durante las últimas tres semanas se realizaron 634.110 test en la provincia de Córdoba y, en la SE 01 de 2022, la cifra fue de 273.789.

En cuanto a la cobertura de vacunación contra la Covid-19, hasta el martes 11 de enero de 2022, se observa un porcentaje de vacunación del 90,6 por ciento en la población objetivo (mayores de 3 años de edad) con una sola dosis, de 80,4 por ciento con dos dosis y de 17,4 por ciento con tres dosis. El grupo etario con mayor proporción de población vacunada corresponde al grupo de 70 a 79 años, que registra un 100 por ciento de cobertura de primera dosis, un 96,24 por ciento en segunda dosis y un 67,36 por ciento en tercera dosis.

Con relación a la población mayor de 18 años, estos porcentajes son del 94,4, 86,8 y 22,7 por ciento, respectivamente. Si tomamos solo a la población de 12 a 17 años, estos porcentajes son del 89,6, 71,3 y 0,4 por ciento, respectivamente. En niños y niñas de 3 a 11 años, último grupo etario en iniciar la estrategia de vacunación, los porcentajes son del 71,3, 52,2 y 0,2 por ciento, respectivamente.

Un dato relevante que se desprende del informe epidemiológico de esta semana es que del total de personas vacunadas (3.279.052), el 6,4 por ciento (209.005) contrajo Covid-19 luego de dos semanas de haberse vacunado. De esas 209.005 personas, el 30 por ciento (62.761) contaba con una dosis, el 65 por ciento (135.118) con dos dosis y el 5 por ciento (11.119) con tres dosis.

Por su parte, del total de personas vacunadas (3.279.052), 1.471 contrajeron Covid-19 después de dos semanas de haberse vacunado y fallecieron, lo que representa un 0,04 por ciento del total. De esas 1.471 personas, un 75,86 por ciento (1.116) contaba con una dosis, un 23,9 por ciento (352) con dos dosis y un 0,27 por ciento (4) con tres dosis.

El 97,8 por ciento de las personas fallecidas que contaban con al menos una dosis de vacuna contra la Covid-19 presentaba comorbilidades y la mediana de edad es de 74,5 años.

Cabe aclarar que este reporte es elaborado en base a los datos notificados hasta el momento de corte, por lo que la información puede variar a medida que se actualice la carga en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), lo que se verá reflejando en el análisis de la siguiente semana.

Medidas de prevención

“Esta semana hubo un cambio en el protocolo de aislamientos para contactos estrechos de personal estratégico priorizado y, a partir del próximo lunes, si estas personas no presentan síntomas y tienen su esquema de vacunación completo, podrán asistir a su trabajo”, indicó Laura López, jefa del Área de Epidemiología, y aclaró: “Pero esta excepción es válida solo para el desempeño de sus actividades laborales, no está permitida para las reuniones sociales, es decir, si una persona es contacto estrecho de un caso positivo, tenga o no síntomas, esté o no vacunada, no debe concurrir a ningún evento de índole social, cultural o recreativo y tendrá que respetar el protocolo de aislamiento correspondiente, acorde a su sintomatología y vacunación”.

La funcionaria recordó también que, en estos casos, las personas que son contacto estrecho deberán testearse al enterarse de esta situación y a los cuatro días de haber mantenido dicho contacto. Si el test resulta positivo, debe aislarse inmediatamente, siguiendo el protocolo vigente para casos positivos. En caso de que el resultado sea negativo, podrá continuar con su jornada laboral, teniendo en cuanta ciertos requisitos como: monitorear diariamente sus síntomas, completar la declaración jurada y comunicar de manera inmediata algún cambio; no compartir lugares de descanso ni de comidas por 10 días; usar barbijo N95 durante la jornada laboral y trabajar en espacios ventilados.

Por otra parte, López reiteró que continúan vigentes las medidas de protección y de cuidado personales: “Desde el Ministerio de Salud seguimos insistiendo en la importancia de reducir los encuentros sociales y, de no ser posible, que se realicen con un número limitado de personas, al aire libre y teniendo en cuenta las medidas de prevención ya conocidas: uso correcto de barbijo de buena calidad (quirúrgico o superior) y distanciamiento. Si la reunión se realiza en un ambiente cerrado, además, ventilación continua y cruzada”, explicó.

En cuanto al desarrollo de diferentes eventos y festivales a realizarse en Córdoba durante la temporada de verano, la jefa de Epidemiología recordó que quienes asistan a esos lugares deben presentar el pase sanitario y utilizar mascarillas de calidad y bien colocadas (que se ajusten correctamente al rostro y tapen desde la nariz hasta el mentón).