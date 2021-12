Comisario acusado declaró que quiso "preservar" la escena del crimen de Lucas

El comisario de la Ciudad Rodolfo Ozan declaró ante la Justicia que él no quiso alterar la escena sino preservarla, donde colegas suyos habían matado al joven Lucas González en Barracas, y en medio de sospechas de encubrimiento.

Ozan declaró ante el juez de instrucción Martín Del Viso que él ese 17 de noviembre iba de camino a una ceremonia y escuchó por modulación que había habido un enfrentamiento armado en Vélez Sarsfield y Uriarte. Que asintió por solidaridad y compañerismo.

A su vez, el oficial de alto rango explicó que tan sólo estuvo 20 minutos en el lugar. Negó haber encubierto el crimen y dio explicaciones sobre comunicaciones suyas que se conocieron con el otro comisario Fabián Du Santos, también detenido bajo la misma acusación. La prueba en su contra es porque él ordenó "justificar" la situación "como sea" y "emprolijar" la escena cuando ya Lucas había recibido un disparo en su cabeza y sus amigos detenidos.

"Me enteré por los medios las transcripciones de las llamadas y quiero aclarar que cuando yo le explico a Du Santos, que era un cagadón, es mi forma de hablar, lo que logré ver son dos impactos de bala, puedo llegar a decir cagadón, chanchada, un mocazo, es mi forma de hablar, no hay un formalismo de por medio, estamos con nuestros teléfonos, obvio que no suena lindo para nada pero es mi forma de hablar, en todo momento para mí, el hecho era un enfrentamiento, por eso concurro al lugar, por el enfrentamiento y el personal policial herido", dijo en su indagatoria.

"Cuando yo digo ir a buscar lo que sea es ir a buscar cámaras, testigos, cualquier indicio acorde a mi película o lo que yo entiendo como un enfrentamiento", justificó el comisario detenido ante el juez.

Fuente: NA

Noticias relacionadas: