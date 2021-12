Guzmán consideró que en el FMI "debió haber más autocrítica" en su informe

Ese préstamo del FMI “fue absurdo, no se utilizó para nada bueno, para que genere capacidad productiva o genere empleo”, aseveró Guzmán renovando sus críticas a Macri.

“Cómo podía pensar alguien, que a alguien le iba a ir bien teniendo que pagar US$ 20.000 millones en el plazo de un año", subrayó Guzmán en relación al acuerdo firmado por Macri. Foto: NA

“Cómo podía pensar alguien, que a alguien le iba a ir bien teniendo que pagar US$ 20.000 millones en el plazo de un año", subrayó Guzmán en relación al acuerdo firmado por Macri. Foto: NA

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró esta noche que en el FMI “debió haber más autocrítica” en el informe en el que analizó el crédito por US$ 45.000 millones otorgado en 2018 a Mauricio Macri y señaló que en el acuerdo que busca con el organismo los pagos de deuda de capital recién comiencen en 2026.

“Nos va a llevar más de una década”, solucionar el problema generado por la deuda tomada con el FMI “por el gobierno de Juntos por el Cambio”, aseguró Guzmán en declaraciones al canal de noticias C5N.

“Es tan grande la deuda que dentro de los marcos que hoy dispone el FMI no se puede resolver con un solo paso. Un acuerdo nos va ayudar en el corto plazo ir despejando el horizonte financiero, pero curar las heridas que generó el endeudamiento en dinero extranjero el gobierno de Juntos por un Cambio nos llevará más de una década”, sostuvo el funcionario.

“Cómo podía pensar alguien, que a alguien le iba a ir bien teniendo que pagar US$ 20.000 millones en el plazo de un año", subrayó Guzmán en relación al acuerdo firmado por Macri que establece ese pago de capital para 2022.

“Si llegamos a un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, los primeros cuatro años y medio no se paga capital, hasta el 2026, y buscamos pagar solo los intereses y en menor cantidad” en esos primeros años, agregó el funcionario.

Al ser consultado sobre si este programa incluye la posibilidad una futura restructuración, Guzmán dijo “vamos a tener que seguir dando pasos. Si (el FMI) tienen un programa mejor en el futuro, le pediremos que nos lo habiliten para pagar en más largo plazo”.

Advirtió que de lograrse el acuerdo, en el corto plazo “el riesgo país no va a bajar de 1.700 puntos a 300 ni se va a poder ir a los mercados internacionales de crédito (de manera inmediata), porque todos saben en el estado que nos han dejado”.

“Obviamente que nos importa que el riesgo país vaya bajando, pero más nos importa que se cree trabajo. Hoy a la economía real le va bien”, dijo Guzmán.

Sostuvo que “ya resolvimos el problema de la deuda con los acreedores privados” y criticó las declaraciones de Macri respecto a que el problema de la deuda él lo arreglaba 'en cinco minutos'. “Eso es obedecer, y negociar no es obedecer", dijo Guzmán al criticar las declaraciones del ex presidente.

Guzmán también ponderó el informe difundido hoy por el FMI al crédito otorgado en el 2018 al presidente Macri, más allá de que consideró que tendría que contener más "autocrítica".

Ese préstamo “fue absurdo, no se utilizó para nada bueno, para que genere capacidad productiva o genere empleo”, dijo Guzmán.

“Creo que debió haber más autocritica (del Fondo) pero reconoció que se pagó (con su crédito) deuda a acreedores que habían entrado en el 2016 a hacer una apuesta a Argentina, y la formación de activos externos”, señaló.

Guzmán apuntó a que de los US$ 45.000 millones que el FMI le otorgó al gobierno de Macri “alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos”.

“El FMI apuntó a que (durante el gobierno de Macri) debería haber habido una restructuración de deuda y controles de capitales”, dijo Guzmán.

Ahora “lo que quedó es el daño y nosotros estamos trabajando para arreglarlo”, concluyó Guzmán.