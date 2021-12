Presupuesto 2022: continúa la sesión en Diputados tras el cuarto intermedio

El debate de la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto 2022 se retomó luego de un cuarto intermedio en el que el oficialismo, que hasta el momento no tiene los votos para aprobar el proyecto.

El debate de la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto 2022 se retomó luego de un cuarto intermedio en el que el oficialismo, que hasta el momento no tiene los votos para aprobar el proyecto, no logró un acuerdo con la oposición, pero las negociaciones siguen abiertas, como el resultado final.

El Gobierno no cuenta con los votos suficientes para aprobar el Presupuesto y girarlo al Senado y la oposición reclama cambios, pero a la vez no quiere que la iniciativa se caiga porque no quieren que el presidente Alberto Fernández prorrogue el presupuesto del año en curso y tenga una mayor discrecionalidad en el manejo de fondos.

En ese contexto, el Frente de Todos y las bancadas opositoras Juntos por el Cambio e Interbloque Federal, principalmente, aprovecharon el cuarto intermedio para abrir una negociación que no concluyó y que continúa mientras avanza el debate en el recinto.

El oficialismo insiste en su pedido para que se apruebe y, según fuentes de la oposición, ofreció rever el Presupuesto en junio de 2022 porque aceptó que la inflación será superior al 33% proyectado y que habrá más ingresos por IVA, a la vez que propuso que todo exceso de recaudación pase por el Congreso para ser controlado.

Sin embargo para Juntos por el Cambio, principal bancada opositora, la oferta no fue suficiente y exigen que se modifiquen los artículos que le permiten al Gobierno aumentar tributos y retenciones y prorrogar impuestos, por lo que no hubo acuerdo.

Los referentes de ambos bloques siguen negociando en medio de la sesión que, según afirman en la Cámara baja, será muy extensa y estará sometida al vaivén de las conversaciones entre el oficialismo y la oposición.

La Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio antes de tratar el proyecto de Presupuesto 2022, pedido de Juntos por el Cambio y aceptado por el Frente de Todos, que todavía no tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa y girarla al Senado.

Hasta el momento, el bloque oficialista tiene solo 124 votos contra los 132 que reúne el rechazo del arco opositor, entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el Frente de Izquierda Izquierda y los dos bloques liberales.

Al regreso del cuarto intermedio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), realizó el informe inicial sobre el proyecto de Presupuesto 2022 y pidió una vez más a la oposición que permita su aprobación.

"He escuchado intervenciones diciendo que la meta de inflación prevista, el objetivo de una inflación de 33% para 2022 era un disparate y ya estaba incumplida. Les digo: multipliquen 2,5 y proyéctenlo por un año, porque si lográramos mantener la inflación de noviembre, daría en 2022 34%, es decir que no estamos hablando de ningún objetivo inalcanzable", subrayó Heller.

Previamente, el jefe del bloque de la UCR y referente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, había solicitado el cuarto intermedio con críticas al Presupuesto al que calificó como "inviable" e "invotable".

Entre los motivos del rechazo al proyecto, Negri subrayó que el pasado miércoles, sobre el final de la reunión de comisión donde tuvo dictamen el proyecto, "se agregaron 56 artículos" y allí, según el diputado cordobés, había "cosas imposibles de imaginar".

"Prorrogas de impuestos que vencen en 2022 para llevarlos a 2032; nuevos gastos; el artículo 118 con 107.000 millones de pesos más de gasto; el 21, con 127 mil millones; nuevo endeudamiento por el déficit previsto de 24 mil millones de dólares", enumeró Negri.

Además, remarcó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "primero acompañó una planilla con financiamiento externo de 12 mil millones de organismos multilaterales y cuando se reclamó la planilla apareció un financiamiento de 6 mil millones".

Entre los cambios introducidos por el oficialismo se incluyó una prórroga de adhesión al blanqueo de capitales para el sector de la construcción, algo que el Gobierno le había prometido a las empresas de ese rubro, respecto del blanqueo que venció este año.

De las negociaciones participan, entre otros, Massa, Negri, los jefes del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; del PRO, Cristian Ritondo, y del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



