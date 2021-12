El fútbol y la pasión por la pelota a orillas del Canal de Beagle

El sol por momentos todavía obliga a usar lentes oscuros a pesar de que son pasadas las 21. El viento sopla con fuerza, pero los jugadores corren como bendiciendo el momento, como si fuera un pacto con el clima para poder entrenar y jugar con clemencia. “No sabés lo duro que es jugar en invierno con nieve, hermano. Se pone de noche a las 5 de la tarde. Por eso aprovechamos ahora, le sacamos el jugo al entrenamiento. De todas maneras, disfrutamos de todos los estados climáticos, así es el fueguino”, cuenta con añoranza Nicolás Martínez el capitán de la Asociación Civil Cultural y Deportiva Los Cuervos del Fin de Mundo, hoy el equipo más importante de Ushuaia. Bien al Sur, a la costa del frío canal de Beagle, hay pasión también por la pelota.

El deporte en Tierra del Fuego se las ingenia para sobrevivir a pesar de las hostilidades del invierno y de la escenografía geográfica, superando rémoras y obstáculos para desandar el amor al fútbol y al club. Todo eso conlleva un enorme sacrificio, pero lo mismo se afronta como si fuera un campeonato mundial.

“En invierno se complica mucho, hay veces que barremos la nieve cerca de la línea para delimitar la cancha. Cuando hay más tormentas a veces se suspende por dos o tres semanas sin jugar. Compensamos con el Futsal. Pero acá en los Cuervos seguimos siempre, nunca paramos. Y de esa forma sacamos nuestra diferencia”, afirma Andrés Almada, presidente del club, platense de nacimiento, médico por vocación, dirigente por pasión.

“Lo particular de Ushuaia es que en un mismo día o partido nos toca todo al mismo tiempo: lluvia, nieve, sol, viento y paz. Te volvés loco. Por eso el fútbol late en esta región del mundo: por el amor que le tenemos a la camiseta y al deporte”, agrega Almada, uno de los fundadores de la institución con más títulos en Ushuaia y que ahora sueña con construir su cancha en los terrenos propios para dar el gran salto.

¿Cómo empezó esta aventura? Se trata de una locura-idea de la peña de hinchas de San Lorenzo en la capital de Tierra del Fuego. Arrancó como un espacio de reunión para ver los partidos, tomar cerveza y comer pizza. Y fueron por más, decidieron dar algo más a la comunidad, y como son “cuervos” le pusieron un nombre con esa inclinación. “Y ya van doce años de esta aventura, somos los más campeones de la Liga con 10 títulos y con varios Regionales disputados”, relatan.

Las buenas noticias caen del cielo como copos de nieve: la entidad consiguió mediante un subsidio de Matías Lammens, ministro de Deportes y Turismo de la Nación, la posibilidad de acceder a un terreno propio y de esa forma proyectar su nuevo estadio y sede, para formar más identidad en la ciudad. Actualmente todos los equipos entrenan en el estadio Municipal, por turnos, ya que es la única que se encuentra apta y en condiciones para la práctica deportiva.

“El césped sintético es nuestro gran desafío. En este momento financiar ese piso es en dólares, se nos va a ir gran parte del presupuesto. Nos van a entregar nuestro propio terreno y lo queremos aprovechar a lo grande. Será un enorme salto institucional. Es el gran sueño, queremos ser locales en nuestra casa, lo vamos a conseguir”, agregó Almada, dejando en claro que el proyecto abarca la posibilidad de construir un gimnasio para las demás actividades como fútbol de salón, voleibol y handbol. Luego vendrá el otro torneo, paso a paso: campañas para sumar ladrillos, cemento, alambrados, postes y servicios.

En Ushuaia también hay cuatro clubes de rugby. En cancha de Ushuaia Rugby Club se disputa el Seven del Fin del Mundo, de manera oficial, con césped natural.

- ¿Cómo se sostiene el fútbol? ¿Pagan sueldos?

- (A.A.) Imposible para nuestra economía pagar sueldos. Esto es todo amateur. Suele haber algún subsidio o incentivo, pero va todo para pagar cuentas. Todo es a pulmón, por eso tampoco cobramos entrada los días de los partidos. Acá los jugadores son amateurs, todos vienen a entrenar de noche, después de la jornada laboral, el esfuerzo es triple pero ya logramos una disciplina que los tiene motivados. Es la forma de compensar. Nadie cobra, ni el DT ni los preparadores físicos. Muchos aportes son del bolsillo.

- ¿Y cómo se las ingenian en los torneos Regionales?

- Hemos participado de varios Federal C, Regionales y demás, todo va con esponsoreo y aportes. En febrero cuando llega la época del torneo nacional, la gente me ve por la calle y se cruzan de vereda, porque saben que algo les voy a manguear (sic) (risas). De todas maneras, logramos identidad y ya acostumbramos al fueguino de que sientan representación con Los Cuervos, que somos el equipo más importante de Ushuaia y el de más proyección.

- Los partidos de visitante, en el Regional, deben ser una odisea…

- Imaginate que tenemos que hacer cuatro veces aduana porque vamos por tierra y debemos cruzar por Chile a la ida y a la vuelta. Nos dicen que estamos locos. Hemos podido avanzar a competir con equipos de Santa Cruz, pero nada más. Este año decidimos no participar del Regional Amateur por una cuestión económica, pero volveremos a intentarlo el año próximo.

- ¿Y en invierno la rutina cambia?

- Por supuesto, a veces muchos jugadores se pasan a jugar Futsal, algo que las federaciones locales lo empezaron a permitir hace poco, como para que los jugadores no pierdan hábitos de entrenamiento. Nos ha pasado de entrenar con nieve, de jugar partidos con todo el piso blanco. Una vez contra Boxing de Río Gallegos yo como presidente me ponía a barrer la línea para que los jueces de línea puedan correr y cobrar, sin perder referencia. Y otra vez contra Boca Unidos tuvimos lluvia, sol y nieve en 90 minutos. Ganamos 1 a 0. Fue inolvidable.

El Hockey sobre hielo se disputa en invierno en Ushuaia, todo a cielo abierto y en verano, se cambia por Hockey sobre patines o rollers, en la misma cancha, el Palacio Deportivo.

- Sin césped sintético debe ser muy complicado, ¿cómo hacían antes?

- Y a jugar sin llorar... El pasto natural no dura mucho teniendo en cuenta el viento y el clima, por eso también lo regamos y lo cuidamos como si fuera oro. Muchos veteranos cuentan las desventuras de haber jugado con pequeñas matas, tierra y piedras, pero lo mismo nunca se suspendía. Eso es amor al fútbol y lo tenemos incorporado.

- El viento es otro enemigo…

- Nos acostumbramos. Peor es el Río Grande, nuestro clásico. Una vez un arquero hizo saque de meta, hasta casi mitad de cancha y se terminó metiendo gol en contra (risas). Está la filmación. Nuestro clásico es Real Madrid de esa ciudad, estamos igualados en el historial con cuatro ganados cada uno.

- ¿Qué los mantiene de pie?

- El espíritu de todos los días querer hacer algo por el club. Ahorramos para comprar camisetas, conitos, elementos de entrenamiento y la gente ayuda. Conseguimos contagiar a más gente de esta locura, y logramos que muchos sean hinchas de un club a nivel nacional y a nivel local, de los Cuervos del Fin del Mundo. Y eso no se logra de un día a otro.

- ¿Cuál es el gran sueño?

- El estadio propio con tribunas. Y ser más profesionales. El jugador fueguino es habilidoso, tiene buen pie, pero le cuesta ir a entrenar. Conseguimos ahora que vengan a la práctica varias veces a la semana y eso saca ventaja ante el resto. Es un paso profesional. Ese es el gran logro institucional, pero seguramente todos lloraremos de emoción cuando tengamos nuestro propio estadio. Es nuestro gran desafío.

El capitán de Anses

Nicolás Martínez es zaguero central, es el capitán de Los Cuervos del Fin del Mundo y a sus 35 años ya es todo un referente. Es empleado nacional, ya que trabaja en Anses y nunca desistió de jugar por la edad o las típicas frustraciones de jugar con un clima hostil. Para los jóvenes es un faro y ejemplo, aspecto que buscará incentivar una vez que cuelgue los botines.

“Desde los 12 años que juego al fútbol, jugué en Los Andes, pero ya desde 2009 que me vine a Los Cuervos y no me quiero ir más. Amo esta tierra, es difícil jugar a veces, pero lo mismo nos motivamos con seguir creciendo”, cuenta Martínez, a la salida de un amistoso ante el Sub-17 de la provincia que disputará los Juegos de la Araucanía.

Y agrega: “A veces es doloroso jugar así, con este clima, sufriendo algún pelotazo en el frío o cayendo al suelo. Igual antes era peor: jugar sobre las piedras y la tierra era duro en serio”, agrega Martínez. “Pero peor la pasan los arqueros, en muchos partidos no le llegan tanto y las que tiene, debe atajarlas. Tirarse al suelo, volar a tapar la pelota implica un riesgo. Yo siempre me tiré al piso a trabar. El realmente jodido, no cualquiera se la banca. Después del partido, parecía que hubiera venido de la guerra”.

“Acá venimos por el amor al fútbol y al club, nadie cobra sueldo”, aclara Martínez; y continúa: “Somos empleados estatales, trabajadores de fábrica, mozos de bares, municipales, laburantes en el campo privado, lo que sea, pero no profesionales del fútbol. Muchos se van a jugar al Futsal en invierno, pero no hay nada como una cancha de once. Hay buen ambiente y venimos a correr un rato, es lo que nos gusta”.

El zaguero destaca la pasión del fueguino y las ganas de seguir creciendo. “Los días de nieve, antes de los partidos venimos con palas y en cuatris para levantar el agua y la nieve. Nos vamos preparando en grande. Entrenamos dos horas, tres veces por semana porque en el Federal ya queremos seguir creciendo. Nadie reniega de nada. Es una experiencia única. Es complicada, sí, pero en Ushuaia también tenemos pasión por el fútbol y no nos damos nunca por vencido. Ni en invierno”.





