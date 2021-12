Pase sanitario: "No busca restringir sino apoyar la vacunación", indicó Cerruti

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que "la sola mención del pase sanitario" ha hecho que aumente "la cantidad de gente concurriendo a darse la segunda dosis de la vacuna" contra el coronavirus y convocó a completar el esquema de inoculación, ya que "hay vacunas disponibles para todos".

"El pase sanitario no busca restringir nada; es solo apoyar la campaña de vacunación; hay vacunas disponibles", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que advirtió que "están creciendo los casos de coronavirus en el mundo y en la Argentina, y hay que volver al uso del barbijo en espacios cerrados".

"Ya solamente la mención del pase sanitario ha hecho que la cantidad de gente que está concurriendo a recibir la segunda dosis" aumente en los últimos días, dijo la portavoz, al destacar que "hay vacunas para todos y para todas".

En ese marco, la vocera aseveró que "se tiene que ir a vacunar sobre todo la población que tiene una sola dosis" y exhorto a darse el "esquema completo" de inmunización.

"El pase sanitario es para que nos vacunemos, para que tengamos la segunda y la tercer dosis si es posible", dijo la funcionaria en su habitual rueda de prensa de los jueves en Casa de Gobierno y destacó que en la Argentina "la campaña de vacunación ha sido y es muy exitosa", con "más del 80% de la población mayor de 18 años con las dos dosis, y muchos ya yendo por el refuerzo o la tercer dosis".

También celebró que haya "un nivel de vacunación muy alto y muy importante" entre los adolescentes, pero advirtió: "Tenemos un tema con los jóvenes entre los 18 y los 30, es la población que tiene una dosis y que no se ha dado la segunda".

"A ese universo sobre todo es al que le estamos diciendo a través del pase sanitario, que para entrar a determinados espectáculos masivos o cierto tipo de eventos, van a tener que tener el pase sanitario, que es tener puesta la segunda dosis", explicó.

En tanto, advirtió que "están creciendo los casos de coronavirus en el mundo y en la Argentina" y, por este motivo, "hay que volver al uso del barbijo en espacios cerrados".

"Ojalá no tengamos una tercera ola, eso esperemos", dijo y llamó a "no hacer diagnósticos catastróficos porque hay pronósticos no basados en datos reales".

Finalmente, anunció que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, viajará el próximo lunes a Bolivia a llevar una donación de vacunas: "Si no nos vacunamos todos, si no entendemos que se tiene que vacunar todo el mundo, no hay manera de parar la pandemia", finalizó.

Fuente: Télam

