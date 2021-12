Juniors se prepara para enfrentar a San Lorenzo de Alem

General Paz Juniors logró pasar de fase en el Torneo Federal Regional Amateur; y en Río Cuarto y Arenales ya están planificando el juego ante San Lorenzo de Alem.

En ese marco, el técnico del "Albo", César Zabala, analizó en El Show en La Red, que se emite por canal Showsport, el pase a la segunda fase del Torneo Regional Amateur y el presente de su equipo.

"Trabajamos para esto todo el tiempo. Buscamos llegar a conquistar algo. Se nos dio una primer parte, estamos compenetrados en lo que viene... El equipo tiene carácter, la idea de juego la tienen bien establecida", analizó el DT.

"No podés mantener el carácter si no sabés a qué jugás. Está en todos hacia dónde querés ir, los sueños. Si estás en búsqueda de eso tenés que mostrar la faceta del carácter", aseguró el ex técnico de Instituto; al tiempo que sostuvo: "Veníamos sosteniendo el trabajo diario haciendo hincapié en el objetivo, que era conquistar el título de la Liga y el objetivo a largo plazo que nos comprometía a dar el cien por cien".

En cuanto al próximo rival, San Lorenzo de Alem: "Es un equipo que mantiene una base, que jugó la mayoría de sus partidos con los mismos futbolistas".