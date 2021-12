“Nos oponemos a que haya una negociación con el FMI sin auditoría previa”

Especial para La Nueva Mañana

Casi inmediatamente después de conocerse el resultado de las elecciones de medio término salió a la luz en la escena política una nueva agrupación –Soberanxs-, dentro del seno del frente gobernante a nivel nacional. Gabriel Mariotto -actual presidente de Compromiso Federal en Buenos Aires- es uno de los conductores del nuevo espacio. En esta ocasión dialogó en exclusiva con LNM y expuso las posiciones de la agrupación sobre diversos temas trascendentes para el quehacer político nacional.

¿Cuáles son los dirigentes que integran y conducen este espacio?

-La conducción de Soberanxs está hoy a cargo de un triunvirato integrado por Alicia Castro, Amado Boudou y quien habla, Gabriel Mariotto. Este triunviro es el emergente de un amplio grupo de compañeros y compañeras que, en comisiones, están llevando adelante reflexiones, activando la militancia, y una construcción territorial en todo el país, con la vocación de presentarse en las elecciones internas del 2023.

¿Cómo tomó Soberanxs las palabras del presidente Fernández respecto a convocar a una gran Paso para 2023?

-Más vale tarde que nunca! Soberanxs desde ya está anotado para dar esa pelea electoral; con un programa y con candidatos -y candidatas- que respondan a nuestras banderas. Nuestra pretensión es que quien gane con el 50% sea acompañado por quien sacó el 30%, pero también por quienes sacaron el 15% o el 7%; sin despreciar a los sectores minoritarios internos del FdT, porque después vamos a la elección general y perdemos por 1,5% contra Macri y el radicalismo; todos nos necesitamos. La reciente derrota electoral parece haber activado resortes que parecían dormidos. Creo que Alberto notó que nuestra propuesta era un aporte de construcción política racional y de fortaleza del FdT. Es imperioso que en el 2023 ganemos las elecciones -ya sabemos lo que se padece con 4 años de políticas de derecha antipopular-, y para ello hay que estar más unidos que nunca.

¿Cómo se autodefine Soberanxs?

-Soberanxs es un espacio político de puertas y ventanas bien abiertas - integrado por partidos políticos, sectores gremiales, otros espacios políticos, agrupaciones, ciudadanos y ciudadanas de a pie, cuadros políticos del peronismo, etc.- que, sin encorsetar a nadie, promueve el debate y la discusión para que, dentro del Frente de Todos (FdT), se establezcan reglas de juegos que permitan mantener la unidad de este espectro tan amplio, que es este frente nacional y popular. Pero que desde su origen en 2019 es un frente electoral que no ha trascendido al frente político. Nosotros consideramos imprescindible la conformación de un frente político. Y por eso además de reclamar reglas de juego reclamamos la conformación de un programa. Aclaro que desde Soberanxs no le echamos culpas al gobierno por la inexistencia de un programa -porque antes del gobierno está el frrente-; y si el frente no discute entre sus integrantes no va a haber programa, y esto es una disfunción muy grave. Un programa puesto en valor electoral le da la legitimidad al rumbo de un gobierno peronista.

Gabriel Mariotto, Alicia Castro y Amado Boudou durante la presentación de este nuevo espacio político.

¿Tienen un programa listo para presentar?

-Nosotros tenemos posiciones –que no queremos imponer, pero sí que sean escuchadas- sobre la deuda externa, el comercio exterior, los servicios públicos, pero también sobre todos los nuevos desafíos de los tiempos, como el ingreso al mundo digital con inclusión y soberanía, todos los temas relacionados al medio ambiente –la carta de Perón de 1972 está hoy más vigente que nunca-, la planificación de las políticas demográficas… A todos estos temas el peronismo y el FdT los deben abordar, y una vez que el FdT tenga una unidad de concepción en un plan a 5 o 10 años, sentarse a discutir con el resto de las fuerzas políticas para sacar adelante al país. Soberanxs tiene ejes de programa, tiene un decálogo de acción política que estamos profundizando con el trabajo de las comisiones, porque para nosotros el trabajo en comisión de abajo hacia arriba es un insumo indispensable; quizás en la metodología este espacio tiene su razón de ser, porque allí esos temas de deuda, servicios, y otros como la economía de la vida después de la pandemia, adquieren profundidad para el programa final a discutir en una mesa ampliada con el FdT.

¿Qué rol tiene este espacio dentro del gobierno? ¿Existen diferencias insalvables con los diversos espacios que integran el FdT?

-No somos parte del gobierno –y no buscamos eso-, pero Soberanxs participa del FdT. Somos frentetodistas; y aunque entendemos que es un frente muy amplio, creemos que debe discutir. Dentro del FdT hay posiciones más conservadoras, las hay más moderadas… Nosotros tenemos posiciones de profundización. Quizás desde este corrimiento hacia la derecha de toda la política argentina -o de un gran sector que opta por “el extremo centro”- el tener posiciones soberanas defendiendo el rol del estado, la equidad, y centradas en el eje de la justicia social nos ponga en un lugar similar al de una izquierda clásica, pero nosotros entendemos que debemos discutir ese plan dentro del peronismo; sin imponer absolutamente nada, pero discutiendo absolutamente todo. Lo que queremos es que el FdT –del que somos parte- tenga una vida política de comisión, de prédica, de reflexión y que no dé lo mismo una cosa que la otra… Entendemos que hay políticas estructurales que deberíamos abordar, en reflexión y en acción política, para no tener que echar mano a instrumentos de coyuntura. La deuda es un caso central; hoy el gobierno está avanzando en un acuerdo con el FMI y nuestra posición – que debería ser escuchada al igual que se escuchan a las demás voces dentro del FdT- plantea que hay que auditar esa deuda antes de negociar con los supuestos acreedores; hay que saber quiénes son los tenedores de bonos de la deuda argentina. La violación a la carta orgánica del FMI al otorgar el préstamo extraordinario a Mauricio Macri creemos que merece la intervención en la Corte de La Haya, que es el ámbito natural donde se dirimen los conflictos entre los estados y el FMI. Respecto a los servicios públicos, Soberanxs cuestiona el porqué debemos pagar tarifas en dólares –ahora están congeladas, pero en dólares- a sectores privados -que administran la energía- si las represas y la red interconectada nacional fueron construidas por el estado argentino. Igual respecto al comercio exterior y a las concesiones de los puertos que están en manos de 4 empresas cerealeras internacionales. Sobre todos esos temas tenemos opinión y queremos discutirlos dentro del FdT. Reclamamos al presidente –y a la vicepresidenta- transitar por un espacio de diseño de amplitud y democracia interna que no se ha ejercido. Alberto Fernández ni siquiera nos ha convocado –a nosotros ni a nadie- desde su presidencia del PJ.

¿Soberanxs se opone al capitalismo…? ¿Podría establecer alianzas con los partidos tradicionales de izquierda que esgrimen esa lucha como bandera programática fundamental?

-Nosotros no nos acostumbramos -con ojos sistémicos- a que haya pocos ricos y muchos pobres; no nos acostumbramos a que el centro tenga que expoliar a la periferia para equilibrar sus cuentas. Cuestionamos fuertemente al capitalismo de la especulación financiera y falto de justicia social. La constitución de 1949 ya avanzó en aquello de combatir al capital –como dice nuestra marcha-. Bien, con aquellos sectores de la izquierda argentina que encuentran en aquella constitución propuestas que hoy llevan adelante en sus plataformas políticas -como la nacionalización de la banca y el comercio exterior- hay coincidencias, y nos descartamos confluir en un gran frente; el peronismo es frentista, y si se discuten ideas –y no caras, egos o personas- es posible ponerse de acuerdo.

¿Cuentan con el apoyo de gobernadores?

-Rodríguez Saá es el líder de Compromiso Federal –partido político que yo presido en Buenos Aires- y por supuesto que desde el espacio tenemos diálogo fluido con él –y la masa militante de Compromiso Federal forma parte de Soberanxs-; también tenemos diálogo con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

¿Qué reflexión surgió respecto a la última carta de Cristina Fernández que refiere a la deuda con el FMI?

-El primer documento de Soberanxs –que está próximo a salir- va a recomendar una serie de instancias de orden jurídico internacionales donde se detallan todas las violaciones, incongruencias e irregularidades presentes en los mecanismos utilizados por el FMI para el otorgamiento del préstamo a Macri. Nosotros nos inscribimos en la corriente de doctrina jurídica, impulsada por el jurista y economista ruso Alexander Sack, que maneja el concepto de “deuda odiosa”. Se califica así a una deuda cuando existe un préstamo que no va dirigido a ningún beneficio para el pueblo de la nación que recibe el préstamo. Nosotros creemos que es dentro de ese marco de doctrina jurídica donde hay que analizar la deuda nuestra con el FMI. Nosotros nos oponemos a que haya una negociación sin una previa auditoría.

El ministro Guzmán avanza en un acuerdo con el FMI por la deuda que tomó el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

¿Cómo analizan el vínculo argentino con la región?

-Nosotros entendemos que formamos parte de un subcontinente -al que consideramos como la Patria Grande- que tiene instituciones como el Mercosur y el Parlasur, aunque todavía tienen desarrollos incipientes. La libre circulación de personas, bienes y servicios está entre nuestros objetivos; queremos que un odontólogo, un electricista, un plomero u otro profesional cualquiera, ejerciendo, o recibido, en cualquiera de nuestras naciones también lo puedan hacer en otra, que los títulos sean reconocidos igualmente en todos los países de Sudamérica; que se puedan planificar los centros de salud, las escuelas, las universidades… con una moneda común para los intercambios comerciales entre nuestros países; pero entendemos que todavía estamos muy lejos de ese objetivo de Patria Grande. No puede ser que un hermano de la nación guaraní para pasar de Paraguay a Argentina tenga mostrar 4 veces su cédula, es ridículo. En fin, los Soberanxs somos patriagrandistas; con una vocación de compartir un mercado y una unidad cultural que nos permita consolidarnos por fuera de la relación centro-periferia que tanto nos desnivela, desiguala y castiga.

¿Tiene Soberanxs representación en Córdoba?

-En todo el país estamos construyendo la fuerza política que va a disputar las elecciones Paso en el 2023 y Córdoba no está afuera de dicha construcción. La organización está fundada a partir de foros y comisiones, desde allí surgen -y surgirán-, horizontalmente, los cuadros que van a integrar Sobernanxs en todo el territorio.

Usted fue una de las caras más visibilizadas de la lucha por aplicación la Ley de Medios. ¿Piensa que es debido a ello que está, hoy por hoy, corrido (por así decirlo) de la función pública?

-Mi rol en un gobierno no tiene ninguna importancia, lo importante es el rumbo de las políticas de un gobierno, a esta situación no lo arreglan nombres propios; hay excelentes cuadros dentro –y fuera- del gobierno actual. Yo sigo construyendo política en todo el país sin ninguna inquietud por formar parte del gobierno, más bien todo lo contrario; rescato el rol de la militancia de base, de generar vínculos, encuentros y ayudar a encontrar el rumbo sosteniendo coherencia y posiciones. La Ley de Medios es uno de los aspectos que también impulsamos desde Soberanxs. Queremos una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual que garantice la pluralidad y la diversidad, que incluya la competencia y la soberanía digital, y sin permitir la existencia de un monopolio –como no es permitido en ningún lugar del mundo occidental-.

