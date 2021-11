Se viene el Primer Festival del Orgullo en Sierras Chicas 

El sábado 27 de noviembre, a las 18, en la explanada de la Municipalidad de Unquillo, en San Martín 2186, tendrá lugar el primer Festival del Orgullo de Sierras Chicas.

"En Córdoba ya se celebraron 13 Marchas del Orgullo y en Buenos Aires, este año se festejaron las 30 Marchas del Orgullo. En este marco de pandemia, donde hemos tenido que aunar esfuerzos y voluntades en cada pueblo, comuna, ciudad y región, ha sido necesario descentralizar los encuentros y multiplicarnos, mostrarnos, contenernos", adelantan desde Disidencias Unquillo.

Dicho colectivo nació con la pandemia "por la necesidad de contener y acompañar a compañeras, compañeros y compañeras de la comunidad LGBTTQI+ en ese contexto".

El Festival del Orgullo Unquillo tiene por objetivo interconectar el corredor de Sierras Chicas y festejar el Orgullo de Ser Disidente.

"Nuestras victorias, nuestros nuevos derechos, son resultado de una lucha y un trabajo constante desde las organizaciones barriales, sociales, no partidarias, partidarias, universitarias y muchas otras más. Sin embargo, en el informe de la organización Bridge The Gap con la colaboración de la Cámara de Comercio LGBT Argentina resaltan que en los casos específicos de personas trans y no binarias, un 40 % se ha sentido excluide de reuniones laborales y/o sociales en su espacio de trabajo" y que "un 32 % refiere no haber podido acceder a una oportunidad laboral debido a su orientación sexual y/o identidad de género", explican desde Disidencias Unquillo.

Y agregan: "Las organizaciones sociales hemos logrado el reconocimiento de nuestros derechos, sobre todo en estos últimos dos años (a pesar de la pandemia) podemos mencionar: la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; el DNI que rompe con el binarismo y las categorías hétero-cis patriarcales; la ley de inclusión laboral travesti-trans. Pero la implementación de la ley en el resto del país viene lenta e incluso nula en algunas provincias y municipios".