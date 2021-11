Dante Rossi, contra el Presupuesto: "Comienza el plan platita en la Provincia”

El legislador Dante Rossi cuestionó este martes el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno provincial y advirtió que "Schiaretti lanzó el plan platita en la Provincia para retener intentar retener el gobierno a principios del 2023".

“Se duplican los montos de las partidas en Programas de Capacitación para crear empleo ficticio y con fines meramente electoralistas", consideró el radical luego de acceder al detalle planificado por la actual gestión para el ejercicio del año próximo.

Puso como ejemplo el Programa Primer Paso que establece un gasto de 1.833 millones de pesos, cuando en el presupuesto anterior lo había fijado en 755 (aumenta más del 100 %), y el Programa Por Mí, que destina 1.521 millones contra 660 del anterior. "Como contrapartida, hay aumentos alevosos mayores a la inflación en el impuesto inmobiliario urbano (58 %), baldíos (67 %) e inmobiliario rural (61 %)", aseguró.

Además, dijo Rossi, "se mantiene además la altísima presión impositiva. Ingresos brutos sigue siendo la estrella de la recaudación, estimándose un 76,3 % de lo recaudado)". “Schiaretti hace todo lo contrario al camino seguido por la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, donde no se aumentó el inmobiliario más allá de la inflación y donde hubo una baja significativa de ingresos brutos”, aseguró.

En materia de gasto social hay un contrasentido: en plena crisis económica se aumenta casi un 60 % los impuestos pero sólo entre el 33 % y el 39 % los programas sociales.

En ese sentido Rossi recordó que "para el Paicor hay un aumento del 39 % en comparación al presupuesto 2021 – del cual sólo se ejecutó el 66,5 %-, y los Programas de Alimentación Provincial (Incluye Tarjeta Social, Más Leche más Proteínas y Complemento Nutricional para Grupos Vulnerables) con un aumento del 33 % en relación al anterior período –del cual sólo se ejecutó el 71,78 %)".

"En el mensaje de elevación se establece casi de manera cómica que los ejes estratégicos de la gestión son la justicia social, el crecimiento económico sostenible, el fortalecimiento de las instituciones y el presupuesto orientado a la igualdad de género", dijo el integrante del bloque Juntos UCR.

Para Rossi, "la realidad es otra: Córdoba tiene 6 puntos más de pobreza que la media nacional, cobras los impuestos y los servicios más caros de la Argentina, tiene pésima calidad institucional (3 jueces del TSJ amigos del Gobernador, Fiscal General ex funcionario de Schiaretti, no hay Paso, no funciona el Consejo de Partidos Políticos ni el Consejo Económico y Social), y ocupa el segundo lugar en materia de femicidios".

Noticia relacionada