Fresneda señaló que el Frente de Todos podría sostener su banca en Diputados

El jefe de campaña del Frente de Todos en Córdoba, Martín Fresneda, aseguró que con los resultados de boca de urna podría sostener una banca en la Cámara de Diputados.

"Se estarían repitiendo los resultados de las Paso, quizás con unos puntos más", expresó Fresneda haciendo alusión al resultado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). "En Córdoba, estaríamos renovando la banca de nuestro diputado", dijo y evaluó que se "estaría cumpliendo con el objetivo de mínima".

"Estamos cumpliendo las expectativas de no perder: no estaríamos cumpliendo la de máxima porque (Carlos) Caserio no estaría entrando. Creímos que podíamos pelear para que ingrese Olga (Riutort), pero creo que no llegamos a eso", anticipó por otro lado.

Por otro lado, denunció que en algunas mesas de la ciudad de Córdoba hubo robo de boletas. Además, durante la tarde, Miriam Capone y Guillermo Vazquez, apoderados del Frente de Todos Córdoba, solicitaron a la Junta Electoral que instruyese a las autoridades de mesa para advertir a los fiscales de las fuerzas de abstenerse a "exhibir sobre la Mesa Electoral cualquier documento (carpetas, planillas, etc.) con logos, nombres o referencias a su fuerza política, atento a que ello vulnera la libertad de las y los electores/as".