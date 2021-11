Covid-19: personal de seguridad y educación recibirán dosis de refuerzo

El Ministerio de Salud informó que el próximo miércoles 17 comenzará la aplicación de la dosis de refuerzo a integrantes de las fuerzas de seguridad y personal de educación. También se continuará avanzando en la inmunización de población que posee comorbilidades que exponen a las personas a padecer un mayor riesgo de formas graves, y que hayan completado su esquema hace más de seis meses, independientemente del tipo de vacuna que hayan recibido.

Esta estrategia de administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario, busca ampliar la protección de toda la población de manera escalonada y progresiva.

En este sentido, este viernes comenzó la vacunación a equipos de salud en sus establecimientos de trabajo, y adultos mayores de 70 años en los centros de vacunación con turno previo.

Es necesario destacar que se deberá esperar un intervalo mínimo de seis meses desde la colocación de la segunda dosis, para recibir esta inoculación de refuerzo. Al respecto, el refuerzo será con la vacuna de AstraZeneca.

Cabe mencionar que, para ambos grupos, no es necesaria una nueva inscripción.

La cartera sanitaria comenzará a notificar el día sábado 13 de noviembre al personal de salud, educación y personas con comorbilidad, con día, hora y lugar de vacunación. Es importante reiterar que no deben asistir a los vacunatorios sin turno, ya que quienes no lo acrediten no serán vacunados.

Si bien se está avanzando en la estrategia de vacunación masiva, el Ministerio de Salud recuerda que se deben seguir sosteniendo las medidas de prevención como el uso adecuado del barbijo, ventilación adecuada, lavado frecuente de manos y distanciamiento.