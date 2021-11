El alquiler de departamentos aumentó más del 31% en lo que va del año

A pesar de haber entrado en vigencia el 1 de julio del 2020, la Ley Nacional de Alquileres sigue dando que hablar no solamente entre inquilinos, corredores inmobiliarios y dueños de viviendas, sino también entre candidatos tanto del oficialismo nacional como de Juntos por el Cambio. Y aunque la norma fue aprobada con la venia de ambas alianzas, en ese marco se dan distintos fenómenos que no dejan afuera a Córdoba y su ciudad capital. Según indicó el sitio ZonaProp, en un informe compartido con La Nueva Mañana, el aumento acumulado en el precio de los alquileres entre enero y noviembre del 2021 para los nuevos contratos es del 31,7%. Es decir, casi 10 puntos por debajo de la inflación acumulada según el IPC medido por el Indec. Asimismo, si se tiene en cuenta la suba interanual, el promedio en la ciudad llega al 35,1% de suba.

ZonaProp estima que el precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes subió 3,3% en el mes y se ubica en $20.637, mientras que el alquiler de un departamento de tres ambientes se ubica en $29.195. Los precios no varían demasiado cuando se trata de departamentos a estrenar, cuyo alquiler gira en torno a los $21.691 y la variación acumulada gira en torno al 31,19%. En todos los casos, como es de esperarse, la curva muestra una clara tendencia y no debe confundirse con los incrementos anuales para aquellos que ya firmaron contratos luego del 1 de julio de 2020. Ese monto se calcula utilizando un índice conformado en partes iguales el IPC y el Ripte.

“La ley generó un perjuicio enorme tanto a propietarios como a locatarios y una de esas consecuencias fue la suba de los precios, ocasionada por la retracción de la oferta”, Soledad Olivieri, secretaria de la Cámara de Corredores Inmobiliarios.

La situación por barrio

Según la plataforma, los barrios con los alquileres más caros son General Paz, Nueva Córdoba, Pueyrredón, Crisol Norte y Alta Córdoba, siempre en relación a departamentos. Alquilar por primera vez o renovar en General Paz ronda los 24.079 pesos por mes, mientras que en Nueva Córdoba los precios promedian los 23.003 pesos. Le siguen General Pueyrredón ($21.314), Crisol Norte ($21.097), Alta Córdoba-Cofico ($19.702), Güemes ($19.659), Observatorio ($19.583), Centro ($19.583), San Vicente ($19.246) y Alto Alberdi (18.522 pesos por mes). Los barrios Alberdi ($18.522), Providencia ($17.810) y San Martín ($17.472) son los más accesibles.

Además, San Vicente y Crisol Norte registran el mayor incremento interanual de precio. En tanto, Güemes es el barrio con menor aumento anual (30,8%) según el estudio de ZonaProp.

Venta y rentabilidad

El costo promedio del metro cuadrado en Córdoba disminuye un 1,3% respecto del mes previo y queda en 1.180 dólares. Un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un precio medio de 60 mil dólares y uno de tres ambientes y 70 m2 asciende a 88 mil dólares. Según el indicador, se registran 33 meses de descenso ininterrumpido de precio y los valores de venta acumulan una caída de 23,7% desde el punto máximo en 2019. Cabe destacar que esta merma de precio en la ciudad supera las bajas registradas en CABA, Rosario y Gran Buenos Aires.

Argüello (1.361 dólares/m2) es la región con oferta más cara de la ciudad y la que registra mayor rango de precio entre las opciones para construir: la dispersión abarca desde 633 hasta 2.773 dólares. Un 85% de los barrios reflejan un descenso interanual de precio.

En cuanto a la rentabilidad, la relación alquiler/precio se ubica en 3,10% anual. Se necesitan actualmente 32,3 años de alquiler para compensar la inversión de compra, un 22% menos que un año atrás. En Córdoba, San Vicente y San Martín son los mejores barrios para los inversores que buscan renta, tienen un retorno bruto de un 4,5% y 3,3% respectivamente.

“El problema no es la Ley”, ya que los aumentos que vienen afrontando los que firmaron contratos los últimos 15 meses “rondan el 50% frente a subas acumuladas que superan el 60% en otros rubros”.

Maximiliano Vittar, presidente de Inquilinos Córdoba.

La polémica por la Ley

Candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Ciudad y provincia de Buenos Aires se expresaron acerca de modificar o directamente derogar la Ley de Alquileres. “Hay que revisar la Ley de Alquileres porque no ha cumplido la función que esperábamos”, indicó Leandro Santoro, candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la CABA. En la vereda del frente, cambiemitas aspirantes al Congreso plantearon la posibilidad de derogar la legislación que supo embanderar Daniel Lipovetsky, diputado del PRO. “Cualquier intervención estatal distorsiona el mercado. En el caso de los alquileres la ley generó un perjuicio enorme tanto a propietarios como a locatarios y una de esas consecuencias fue la suba de los precios, ocasionada por la retracción de la oferta”, sostuvo a La Nueva Mañana la secretaria de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, Soledad Olivieri, quien luego agregó: “En los últimos años no se construyeron inmuebles para renta y con la aprobación de la Ley de Alquileres muchos propietarios retiraron sus propiedades, situación que ocasionó una merma en la oferta”.

Maximiliano Vittar, presidente de Inquilinos Córdoba, indicó por su parte que “el problema no es la Ley” ya que los aumentos que vienen afrontando los que firmaron contratos los últimos 15 meses “rondan el 50%”, frente a subas acumuladas que superan el 60% en otros rubros: “El problema no es la ley, es la situación macroeconómica. Si tuviéramos una inflación acorde y una recomposición salarial, no habría problema. La derogación no soluciona ningún problema y las familias inquilinas necesitan un techo donde vivir. Es un derecho constitucional que no puede depender de la oferta y la demanda porque así cada vez más familias van a estar sin techo”.

“El principal problema que tenemos es que desde marzo hasta acá hay una ausencia del Estado en el mercado inmobiliario. Era necesaria una salida ordenada al decreto que prohibía desalojos frente a la presión de las inmobiliarias. La preocupación es que no hay una alternativa si se deroga la ley, es volver atrás”, subrayó.

Sin embargo, los inquilinos coinciden con la conclusión de Olivieri: “El sueño de la casa propia hoy más que nunca es eso, un sueño”.

¿Cuánto vale un alquiler?

Barrio > Promedio mensual

General Paz: $24.079

Nueva Córdoba: $23.003

General Pueyrredón: $21.314

Crisol Norte: $21.097

Alta Córdoba-Cofico: $19.702

Güemes: $19.659

Observatorio: $19.583

Centro: $19.583

San Vicente: $19.246

Alto Alberdi: $18.522

Alberdi: $18.522

Providencia: $17.810

San Martín: $17.472

