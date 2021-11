El Sukaría presentó un repudio en Diputados por las declaraciones del Presidente

La diputada de Juntos por el Cambio, Soher El Sukaría, presentó ante la Cámara baja un proyecto de declaración de repudio en contra de los polémicos dichos vertidos por el presidente Alberto Fernández en relación a Córdoba.

"Hemos tomado conocimiento de unas recientes declaraciones del Presidente ante militantes y dirigentes políticos kirchneristas cordobeses que no hacen otra cosa que alarmarnos frente al sesgo totalitario y autoritario que concentran. En una reciente reunión con intendentes, jefes comunales y militantes cordobeses en el Centro Cultural Kirchner afirmó: 'Yo sé que es (Córdoba) un terreno hostil. Pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que Córdoba, de una vez por todas y para siempre, sea parte de la Argentina'", detalla el documento que se dio a conocer este domingo.

"Sin dudas, estas palabras nos alarman desde varios aspectos. Primero, la asociación del que piensa distinto políticamente como algo hostil, no debe ser admitido en una sociedad democrática en la que debe primar el diálogo y los consensos. En segundo lugar, considerar que una provincia de nuestro país no se encuentra integrada al territorio nacional por el solo hecho de que el partido oficialista nacional no gane las elecciones, significa admitir una peligrosa asociación entre Estado y partido político que debe ser repudiada por todos", destaca el escrito presentado por la diputada.

En ese marco, se exhorta al mandatario nacional a pedir las debidas disculpas. "Debemos recordarle al Presidente de la Nación que no es él quien define qué provincias, municipios o personas forman parte o no de la Argentina y esta discriminación (no solo discursiva) cargada de resentimiento hacia el pueblo cordobés no puede ni debe ser admitida, y es responsabilidad de todos los diputados nacionales, como representantes del pueblo argentino, repudiar este hecho porque hoy son los cordobeses pero mañana puede ser cualquier ciudadano de nuestro país", finaliza.

Noticia relacionada: