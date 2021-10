“El Frente de Todos y Cambiemos fracasaron en la administración del país”

El gobernador Juan Schiaretti, acompañado de la candidata a diputada nacional de Hacemos Por Córdoba Natalia de la Sota, realizó este viernes un acto en Santa Rosa de Calamuchita.

Allí, expresó que Hacemos por Córdoba es “una fuerza provincial. Nosotros no somos parte y no tenemos nada que ver ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos porque no son los dirigentes radicados en el AMBA los que nos dirigen a los cordobeses. Y estas dos fuerzas han fracasado en la administración del país”.

Al respecto, profundizó que el Frente de Todos y Cambiemos tienen dos cosas en común: “una es que no hablan del tema socioeconómico ya que fracasaron económicamente” y la segunda es que “no hablan de la concentración de beneficios que tiene el puerto de Buenos Aires y sus alrededores (servicios más baratos a costa de subsidios más altos). Porque tienen una mirada del país desde Buenos Aires, tienen esa mirada unitaria que lo único que provocó fue una grieta que tanto daño nos hace y que posterga al interior profundo de la patria”.

El gobernador, acompañado por el vicegobernador Manuel Calvo y el intendente local el Claudio Chavero explicitó que: “No hablan de que nosotros, los cordobeses, a los cuales nos meten las manos en los bolsillos a través de un impuesto que no existe en ningún lado como son las exportaciones agropecuarias, le estamos bancando la luz más barata, el agua y las cloacas gratis, le estamos bancando el boleto más barato, la nafta más barata, el GNC más barato al puerto de Buenos Aires y a sus alrededores”.

En contrapartida, manifestó que desde Hacemos Por Córdoba, “estamos junto al pueblo de Córdoba, batallando junto a nuestros productores agropecuarios, a nuestros industriales, a nuestros empresarios del turismo, a nuestras universidades, a nuestros trabajadores, a toda nuestra clase media, si hablamos de economía porque queremos que Córdoba pueda progresar más”.

A su vez, Schiaretti se dirigió a los presentes, indicando que “Calamuchita es además de uno de los lugares más bonitos que tiene nuestra Provincia de Córdoba, uno de los que más viene progresando”. En este sentido, agregó: “siempre tuvimos una mirada especial sobre el turismo, porque es una economía regional cordobesa, son 160.000 puestos de trabajo que ofrece el turismo en nuestra Córdoba´”.

Nosotros somos una fuerza provincial; no somos parte y no tenemos nada que ver ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos, porque no son los dirigentes radicados en el AMBA los que nos dirigen a los cordobeses, y estas dos fuerzas han fracasado en la administración del país. pic.twitter.com/nv5uaR9qFc — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 30, 2021

Además, remarcó que: “El sector turístico fue uno de los que más sufrió en la parte más dura de la pandemia. Estuvieron prácticamente parados, y la verdad que se la bancaron”. En tanto que destacó que desde el gobierno provincial “apoyamos como corresponde, porque el turismo es una economía regional cordobesa y nosotros defendemos las economías regionales y defendemos con uñas y dientes cada puesto de trabajo”.

Por último, el gobernador de Córdoba dijo respecto a las elecciones del 14 de noviembre “el peronismo de José Manuel, el peronismo de Córdoba es un peronismo progresista, federal, democrático, pluralista y que quiere la justicia social en serio. Por eso, les pido a todas las compañeras y compañeros que nos apoyen, que voten por Hacemos Por Córdoba. Votar por otra fuerza que se diga peronista a la cual el pueblo cordobés ya le dio la espalda, es favorecer a la oposición provincial y poner en situación más difícil no sólo al gobierno provincial y la transformación, sino a cada uno de nuestros intendentes”.

Por su parte, Natalia de la Sota remarcó algunas de las 20 propuestas que tiene Hacemos por Córdoba para llevar al Congreso. “Vamos a proponer una ley por una justa distribución de los subsidios, que hoy se acumulan en Buenos Aires y que hace que paguemos todo más caro. Esto es una deuda histórica”, enfatizó.

También, agregó, que “esto incomoda a otras fuerzas, se armó un lío bárbaro por describir la realidad. Y eso es porque hablamos de quitar privilegios a Buenos Aires y estos dos extremos de la grieta les incomoda contradecir a sus jefes políticos. A nosotros nos incomoda esta injusticia”.