Juan Schiaretti: "El pueblo cordobés no lo quiere al kirchnerismo"

"Defenderé a Córdoba hasta el último aliento" dijo este viernes el gobernador Juan Schiaretti en una entrevista radial con la Cadena 3, en la que brindó varias definiciones en marcado tono de campaña electoral. El mandatario provincial fue duro al señalar que "el pueblo cordobés no lo quiere al kirchnerismo" y repartió críticas también para Juntos por el Cambio."El fracaso económico de Cambiemos hizo que vuelva el kirchnerismo", espetó, y insistió en que "ni los candidatos de Cambiemos ni del Frente de Todos hablan del desastre económico que hicieron".

En su oficina de El Panal, Schiaretti subrayó una y otra vez las supuestas inequidades con el Amba y bregó "por un país federal". "Quiero que Córdoba siga progresando y que Argentina sea federal. Basta ya de la mirada desde el puerto de Buenos Aires" dijo y señaló que "queremos que haya federalismo. La concepción federal que se viene en Argentina va a surgir del interior".

En el mano a mano con dos periodistas de la emisora radial, el mandatario provincial también insistió con la disparidad de tarifas -"en el AMBA tienen la luz más baratas del país porque los subsidiamos todos nosotros"- y explicó sus momentos sin intervención en la agenda pública señalando que "los cordobeses no me eligieron para que les comente la realidad, ni para que les cuente chistes. Me eligieron para que les resuelva los temas".

En otra definición tajante sobre un tema que siempre está en agenda, explicó a los entrevistadores que "la inseguridad es hija de la marginación social".

Noticias relacionadas: