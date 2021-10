Este jueves realizarán testeos masivos de ITS y Covid-19 en el Kempes

El Ministerio de Salud de la provincia realizará testeos masivos de ITS (Infección de Transmisión Sexual) y coronavirus en el Estadio Mario Alberto Kempes de 18 a 21.

Este jueves 21 el Ministerio de Salud de la provincia realizará testeos masivos de ITS (Infección de Transmisión Sexual) y Covid-19 en el Estadio Mario Alberto Kempes de 18 a 21 antes del inicio del partido de fútbol que disputará Talleres con River Plate.

El puesto de testeos estará ubicado contiguo a la Boletería Sur, entre los portones 1 y 2 del Estadio Kempes.

"La Provincia ha adoptado una estrategia de testeos rápidos para VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Se trata de Circuitos de Laboratorio, con puestos de consulta, asesoramiento y testeo voluntario, confidencial y gratuito en espacios y horarios no convencionales, como eventos deportivos, artísticos y culturales. Se prevé de esta manera acercar a la comunidad la posibilidad de acceso al test de VIH, ya que es la única manera de saber si se vive o no con el virus. El objetivo es contribuir a aumentar la accesibilidad, para que más personas que pueden tener una ITS conozcan su diagnóstico", indicaron desde el Gobierno provincial.

Asimismo, también se realizarán testeos masivos por Covid 19. Dicha actividad se desarrolla en el marco de la estrategia de búsqueda activa de casos sospechosos de Covid-19, así como de contactos estrechos y asintomáticos en sectores específicos definidos por criterios epidemiológicos.

Test de VIH

El test de VIH es voluntario, confidencial y gratuito. Es un test rápido que consiste en sacar una gota de sangre del dedo y cuyo resultado está disponible en 20 minutos. Se recomienda realizar a todas las personas, pero se hace énfasis especialmente en:

-En caso de haber mantenido relaciones sexuales –orales, vaginales o anales– sin preservativo.

-Si se hubieran compartido agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos con otras personas.

-En caso de embarazo, el test de VIH es necesario tanto para las mujeres gestantes como para sus parejas, y debe repetirse en cada trimestre y aún durante la lactancia.

-En caso de que el test diera positivo, existe en Argentina accesibilidad universal al tratamiento antirretroviral, así como un abordaje integral de las personas frente a esta situación de salud.