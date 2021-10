Otra joven denunció que fue abusada a los cinco años por el pastor mormón

Tras conocerse la noticia sobre el abuso sexual de un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia Mormona) a una joven de 14 años, en 2017, y que trascendiera la información que la institución pagó 4,5 millones a la familia de la víctima para que el caso no tomara estado público, este martes, otra joven habló y denunció que también había sido abusada por la misma persona cuando ella tenía cinco años.

La joven, que se llama Ludmila y ahora tiene 22 años, brindó una entrevista en el programa Otra Vuelta de Tuerca de Radio Universidad, y contó que Marcelo Moreno, el acusado, es su medio hermano y en 2005 también abusó sexualmente de ella. En ese momento, ella siendo tan pequeña logró contarle lo sucedido a su padre, que es un miembro activo en la Iglesia Mormona y fue quien alentó que Moreno también participara.

Ludmila, que se apresta a formalizar la denuncia judicial, relató que en ese momento su padre no hizo la denuncia pero echó al presunto abusador de la casa y no lo vieron por viarios años. Sin embargo, luego de un tiempo, el papá de la víctima "perdonó a Marcelo Moreno" y lo volvió a llevar a su casa.

La joven también aseguró que cuando contó lo sucedido en la Iglesia Mormona le dijeron que tenía que perdonar a Moreno: "En la Iglesia me decían que lo perdonara a él, que era chico, que tenía una vida por delante e iba a cambiar", relató Ludmila y agregó: "Aunque sea religioso sé que esas personas nunca cambian".

Es por ese motivo que, luego de cumplir 18 años, decidió dejar la Iglesia. "Sentía odio, mucha bronca porque siendo una Iglesia se supone que tendrían que ayudar a las personas que pasan por eso y no las personas que lo hicieron", describió.

"Me da bronca que haya quedado suelto y le haya pasado eso a las chicas, me siento culpable de no haber hecho nada", cerró.

Comunicado oficial de la Iglesia Mormona

Durante las primeras horas de este martes, detuvieron a Marcelo Moreno Pérez, un joven integrante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia Mormona), acusado de cometer un abuso sexual a una menor de 14 años en el 2017. Tras una investigación, se descubrió que la iglesia le había entregado 4,5 millones de pesos a la familia de la víctima para que el caso no tomase trascendencia pública.no

Tras la detención del pastor mormón, Marcelo Moreno, y al conocerse el pago de 4,5 millones que realizó la Iglesia para acallar el caso de violación, la propia entidad religiosa emitió un comunicado oficial con su versión de los hechos. Allí, la institución reconoció la existencia del grave delito, pero se separó de lo publicado por los medios de comunicación:

1) A partir de la denuncia efectuada en el año 2017 por la familia de una joven se inicia inmediatamente una investigación penal por abuso.

2) Al tomar conocimiento de la denuncia, la Iglesia prontamente proporcionó amplia asistencia espiritual, profesional y económica a la víctima y su familia, en concordancia con las creencias y normas propias que son públicas y de fácil acceso a cualquier interesado.

3) En el transcurso de la etapa inicial de la investigación penal (2017/2018) la Iglesia y sus responsables eclesiásticos locales brindaron total y absoluta colaboración a los requerimientos del proceso judicial.

4) A mediados del año 2020 la Iglesia recibe una notificación respecto a un reclamo judicial de resarcimiento por vía civil de parte de la familia de la víctima. Por lo tanto, sin estar obligada y respetando la normativa que rige en este fuero, con el acuerdo de los padres de la menor y ella misma, los abogados de la familia y el asesor de menores asignado por el Ministerio Público, se firma y se homologa un acuerdo poniendo fin al requerimiento judicial civil en los términos solicitados por la víctima y su familia.

5) La naturaleza del asunto acordado exige principios de confidencialidad habitualmente utilizados que apuntan a preservar la intimidad de todas las partes evitando su revictimización.

6) Es incorrecto sostener que el acuerdo de referencia y su confidencialidad pudieran impedir a la víctima realizar una presentación judicial ya que la causa penal se había iniciado en 2017.

7) El actuar de la Iglesia siempre ha sido ajustado a la normativa vigente, por consiguiente el acuerdo antes mencionado fue tramitado en su totalidad por asesores jurídicos y no por responsables eclesiásticos locales. La alusión pública irresponsable y mención del Presidente de Estaca Alejandro Paolantonio y el Obispo Hector H. Herrador, los afecta de manera deliberada en su buen nombre y reputación. Desde su rol espiritual estas personas ofrecieron en todo momento su servicio voluntario para asistir a la víctima y su familia.

Por último, cerraron el comunicado con un mensaje referido a la comunidad: "Esta injusta situación en la que se coloca a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a sus miembros no altera la determinación de continuar sirviendo a la comunidad, de respetar las leyes y de promover el amor fraternal entre todos los hijos de Dios, siguiendo el ejemplo y la misión divina de ser discípulos de Jesucristo".

Noticia relacionada: